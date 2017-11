Men meteorologen minner om at alle har mulighet til å påvirke luftkvaliteten.

– Endret varsel for luftkvalitet gjør det foreløpig ikke aktuelt med restriksjoner på biltrafikken, skriver Bergen kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Det var knyttet stor spenning til hva byrådet ville gå for når det gjelder tiltak mot dårlig luftforurensing i Bergen sentrum. Byrådet var samlet til møte klokken 11.

– Varselet for luftkvalitet har endret seg fra i går til i dag. Det er ikke meldt fare for høy luftforurensning i morgen, og det er derfor ikke grunnlag for å innføre tiltak som beredskapstakst i bomringen fra i morgen av, skriver byråd Julie Andersland i pressemeldingen som gikk ut fra kommunen.

Her påpeker hun at det torsdag og fredag er meldt perioder med høy luftforurensning. Det vil derfor bli gjort en ny vurdering onsdag basert på oppdaterte varsler for luftkvalitet.

De to mest ekstreme tiltakene, femdobling av bompengetakstene og datokjøring, krever at byrådet gjør et vedtak minst tolv timer før igangsetting.

Mandag uttalte byråd Julie Andersland (V) til BT at det var økning av bompengetakster som ville bli mer sannsynlig fremfor datokjøring, og påpekte samtidig at det ville bli gratis å kjøre kollektivt i så fall.

Nedjustert varsel

Usikkerhetsmomentene meteorologene har advart om har slått inn, og gjort at Meteorologisk institutt i Bergen tirsdag morgen har nedjustert varselet for resten av ukens luftkvalitet.

– Vi venter gradvis forverring utover i uken, med tanke på kalde temperaturer og inversjoner ut mot fredag, sier vakthavende statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved.

Inversjon er når temperaturen stiger med høyden, altså at temperaturen er kaldere på bakken, og varmere høyere opp i luften.

– Ingen normal situasjon

Hun forteller at situasjonen i dag er ingen normal situasjon sammenlignet med en typisk januardag.

– Ved en langvarig inversjonsperiode er det vanlig med stabilt, høyt lufttrykk som blir værende over lang tid. Det er dette som gir dårligst luftkvalitet. Vår situasjon er at vi har kalde temperaturer på grunn av luftstrømmer fra nord, forklarer hun videre.

Sammen med mulige bygesituasjoner på havet, frisk bris på kysten fra nord og lave kontraster mellom temperaturer i bakken og i høyden, er dette faktorer som kan påvirke inversjonen.

Skjermdump

– Du kan også bidra

Meteorologen minner også om at hver og en kan bidra til bedre luftkvalitet:

– Trafikkbildet og vedfyring spiller også inn. Det er all grunn til å varme elektronisk og ta bussen, om man vil bidra til bedre luftkvalitet, sier Valved, før hun understreker:

– Men det er kommunen som kommer med offisielle helseråd.

Byråd Julie Andersland (V) opplyser tirsdag morgen i en SMS at kommunen har utført alle informasjonstiltak som er listet i strakstiltakene foruten de to som krever byråd-vedtak.

– Helsetiltak er sendt ut, Statens vegvesen er varslet om at de bør vurdere å koste og sprøyte veiene, og Bergen havn er varslet om at de må vurdere å flytte skip, skjønt det er nesten ingen som ligger til kai denne uken, skriver hun i en SMS.

50.000 kroner pr. tiltak

Hos Statens vegvesen forteller prosjektleder for drift og vedlikehold, Gunnar Kråkenes, at når kostebilene er ute på veiene for å feie, skal de også spyle med vann så lenge det ikke er fare for frost.

Utover dette har Vegvesenet mulighet til å sprøyte veiene med en blanding som skal dempe støvproblematikken.

– Dette er så langt ikke utført, da vi forsøker å gjøre tiltaket tett oppunder problemet for å få full effekt, sier Kråkenes, og fortsetter:

– Slik det ser ut nå kan vi komme til å gjøre dette i løpet av onsdagen.

Grovt regnet koster det 50.000 kroner å sprøyte saltblanding på veiene langs Bergensdalen og Loddefjord, kan Kråkenes fortelle.

– Virkningstiden er begrenset, bruker vi dette for tidlig tørker det opp når veiene skal være fuktig, og da bruker vi opp saltblandingen fånyttes. Dessuten er det miljømessige hensyn ved bruk.