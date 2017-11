Onsdag ettermiddag ble luftkvaliteten målt til rødt to steder i Bergen. Nå er Statens vegvesen bedt om å sende ut bilene sine.

I halv fire-tiden onsdag ettermiddag viste målinger av luftkvaliteten rødt for Danmarks plass og Loddefjord. Luftforurensingen på disse stedene er altså vurdert til «høy».

Det er ved «høy» luftforurensning to dager på rad at byrådet kan vedta en av de to tiltakene - enten økte bompenger, eller datokjøring.

– De mest effektive tiltakene mot veistøv er det Statens vegvesen som har ansvar for, og de er bedt å følge opp. På Danmarks plass ser disse nivåene til å være på vei ned, skriver byråd Julie Andersland (V) i en SMS til BT.

Statens vegvesen er altså bedt om å sende ut bilene som sprøyter ut saltblanding på veiene. Det for å binde opp svevestøvet. Prislapp: Cirka 50.000 kroner.

Skjermdump

Onsdag formiddag lå det ikke an til å bli like dårlig luft i Bergen som meteorologene fryktet, men det var fortsatt fare for at målerne viser rødt senere i uken.

– På ettermiddagen torsdag kan det komme opp i høy luftforurensning, og det kan det bli fredag morgen også, sier meteorolog Anne Solveig Andersen ved Vervarslinga på Vestlandet i 11-tiden onsdag.

Ikke aktuelt med tiltak

Ifølge byrådet er det per nå ikke aktuelt å innføre tiltak for å redusere trafikken i Bergen, som femdoblede bompenger eller datokjøring.

Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

– Foreløpig er det ingenting som tyder på at det er aktuelt med strakstiltak, skriver Tallak Rundholt, politisk rådgiver for Julie Andersland (V), byråd for klima, kultur og næring, i en tekstmelding til BT i 11-tiden.

Onsdag morgen var det moderat luftforurensning (oransje nivå) på Danmarks plass. Meteorologen venter det samme i ettermiddagsrushet samt torsdag morgen.

Tar mange forbehold

Samtidig understreker meteorolog Andersen at det er mye usikkerhet knyttet til varslene for luftkvalitet.

– Det som gjør at luftkvaliteten blir dårlig, er at vi har kaldt vær, lite vind og inversjon. At varmere luft i høyden blir liggende som et lokk over kald luft i Bergensdalen, sier hun.

Onsdag morgen var det inversjon i Bergen, men ganske grunn inversjon, sier hun, og da skal det mindre til før den blir borte.

– Det er små marginer og vanskelig å si om det kommer nok vind til at det blir omrøring i luftmassene.

Mildvær er på vei

Høytrykket som gitt kaldt og fint vær i Bergen denne uken er for øvrig på hell. Til helgen og i neste uke ventes plussgrader og nedbør.

– Slik det ser ut nå, får vi noen dager til med rolig, kaldt vær. Så blir det en endring til helgen. Det kommer mildere luft og nedbør inn natt til lørdag, sier Andersen.

Mildværet ser foreløpig ut til å bli værende frem til midten av neste uke.