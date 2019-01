TROR PÅ BYGGING: Men prosjektleder Signe Eikenes i Statens vegvesen og lobbyist Øyvind Halleraker i Hordfast AS er ikke enig om når spaden kan settes i jorden. 2025, sier Eiknes. 2022, mener Halleraker. FOTO: Ørjan Deisz

Sier ja til mer bompenger på Hordfast

– Alt som kan gjøres for å få prosjektet på plass, er vi villige til å se nærmere på, sier Øyvind Halleraker i Hordfast AS. Han åpner for å utvide bompengeperioden med inntil 40 år.