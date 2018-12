Det er ikke spredningsfare. – Vi begynner vel å få kontroll.

Klokken 20.47 meldte både politi og brannvesen om brann i en enebolig i Osvegen på Kalandseidet.

Huset står i full fyr, og alle nødetatene er på stedet.

– Det ble meldt om full fyr i bygget og at flammene gikk gjennom taket. Vi er usikre på spredningsfaren, og har sendt av gårde en god del mannskap for sikkerhets skyld, sier Karl Arne Røyseth ved 110-sentralen.

Gammelt skolebygg

Bygningen som står i brann er gamle Kaland skole. Ifølge politiet skal det ikke ha vært folk i bygningen da brannen brøt ut.

I 22.30-tiden sier Røyseth at det ikke er spredningsfare.

– Vi begynner vel å få kontroll. Brannen er ikke meldt under kontroll ennå, det er et gammelt bygg som kan lure oss, så vi vil være helt sikre. Loftsetasjen og taket er godt brent, sier han.

Ifølge Bergen byleksikon fikk gamle Kaland skole bygninger i 1893 og 1925.

Paul S. Amundsen

– Røykdykkere lyktes ikke

Brannmannskaper fra hovedstasjonen, Fana og Os har rykket ut. Klokken 21.12 bekreftet brannvesenet at bygget var overtent.

– Slukningsarbeidet er i gang, sier Røyseth.

Like etter klokken 21.30 opplyser brannvesenet at store mannskaper driver med utvendig slukking. De har forsøkt å gå inn med røykdykkere, men det har ikke vært noen suksess, ifølge Røyseth.

– Det er overtent på loftet, sier han.

Huset som står i brann ligger nært E39, og veien er derfor stengt på grunn av brannen. Vegtrafikksentralen ber bilister om å kjøre over Fanafjellet.

– E39 vil forbli helt stengt en god stund fremover, melder politiet.

Paul S. Amundsen

Naboer

Irene Austevoll er nærmeste nabo til det brennende huset. Hun forteller at hun var hjemme med sønnen sin da det begynte å banke og ringe på døren hennes.

– De sa at det brant, og at vi måtte komme oss ut. Da vi kom ut, så vi at det brant, gnistret og smalt, sier hun.

Austevoll ringte brannvesenet, og fikk beskjed om at hun ikke var den første som hadde ringt. Kort tid etter kom politiet, og deretter brannvesenet.

– Er dere bekymret?

– Vi er ikke bekymret, nå jobber de veldig på. Men det er litt kaldt å stå her, sier hun.

Hun forteller at hun ikke har sett noen aktivitet i huset i dag, men at det er noen kontorer der. Hun har sett mange biler parkert utenfor.

Paul S. Amundsen

Kim Henrik Indrevær var blant de første på stedet. Sammen med en annen nabo, banket han på døren til Austevoll.

– Jeg kom fra trening. Jeg kjørte forbi huset, så at det var noe lys, tenkte det var rart, snudde, og så at det var flammer på taket. Da hev jeg på nødblinken og ringte brannvesenet, forteller han.