Haukeland sykehus melder at CMIs assisterende direktør har fått fallskader og røykskader etter angrepet mot hotellet han var på i Kabul.

Tilstanden hans blir oppgitt i en pressemelding fra Helse Bergen torsdag formiddag.

– I samråd med familien kan vi informere om at Arne Strand har pådratt seg røyk- og fallskader i forbindelse med angrepet på Hotel Intercontinental i Kabul, Afghanistan. Tilstanden er alvorlig, men stabil og han får nødvendig medisinsk behandling på Haukeland universitetssjukehus, heter det i pressemeldingen.

Hotellet tok fyr under angrepet lørdag og natt til søndag, og bilder viste tykk, svart røyk som steg fra de øvre etasjene på hotellet, som ligger på en høyde over det sentrale Kabul.

Bilder viste desperate hotellgjester som prøvde å unnslippe ved å slippe seg ned fra hotellbalkongene.

Kom med ambulansefly

Onsdag sa kommunikasjonssjefen i Helse Bergen, Erik Vigander, at Strand skal utredes med tanke på videre behandling. Vigander sa også at Strands tilstand er stabil.

Strand kom med privatfly til Bergen i går, onsdag. Han ble fraktet videre i en ambulanse, uten blålys, tre kvarter etter at ambulanseflyet stoppet ved helikopterbasen på Flesland.

Varte i 17 timer

Angrepet mot Hotel Intercontinental i Kabul startet lørdag kveld. Det varte hele 17 timer før afghansk politi til slutt fikk kontroll etter å ha drept alle angriperne.

Strand, en av Norges fremste eksperter på Afghanistan, var på jobbreise og bodde på hotellet. Afghanske myndigheter har opplyst at 40 personer ble drept, mer enn dobbelt så mange som først ble meldt.

CMI bekreftet søndag at Strand var på hotellet da angrepet startet.

– Vi er lettet over at Arne Strand er kommet hjem til Bergen. Vi er trygge på at han får den oppfølgingen han trenger, og det er godt at familien kan være med ham, skriver CMI i en pressemelding torsdag.

Seks væpnede menn

Seks væpnede menn gikk til aksjon mot hotellet, der utlendinger skal ha blitt jaget opp gjennom etasjene.

Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Overlevende har fortalt at terroristene ga seg ut for å være restaurantgjester før de begynte å skyte.

En ansatt ved hotellet sa at to av angriperne hadde vestlige, sivile klær – og at de bestilte mat frå restaurantkjøkkenet før de plutselig åpnet ild med AK-47 automatgevær.

Fordi det var både politikere og næringslivstopper på hotellet, skal både ansatte og gjester ha trodd at de væpnede mennene var livvakter.

Norsk styrker støttet lokalt politi i jobben med å uskadeliggjøre angriperne og ta kontroll på stedet. Norske spesialstyrker er i Kabul for å hjelpe afghansk antiterrorpoliti.