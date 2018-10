Haukeland forsterker vaktlagene på akuttmottaket etter det uventede dødsfallet mandag.

Det er Bergensavisen som melder om dette.

Fredag formiddag var foretakstillitsvalgte i møte med ledelsen ved Haukeland universitetssykehus. Da ble det klart at sykehuset innfører strakstiltak etter dødsfallet mandag, der en mann i 40-årene døde.

Lå alene

Han ble liggende alene på et rom etter at han kom inn med hjerteproblemer. Seinere ble han funnet død på et rom ved akuttmottaket, der han hadde blitt liggende alene.

Ifølge BTs opplysninger fikk han ikke hjelp innen den tiden som er satt for en pasient med hans hastegrad.

Nå er det klart at akuttmottaket får forsterkninger i vaktlegelaget på akuttmottaket. I tillegg blir det gjort endringer i ansvarsfordelingen.

Bakgrunnen er dødsfallet mandag.

«For å trygge de involverte er det satt i verk noen umiddelbare tiltak i akuttmottak,» skriver Helse Bergen på sine intranettsider «Innsiden».

Skal undersøke videre

– Vi styrker bemanningen i vaktlaget ved stor tilstrømming av pasienter. I tillegg har vi oppdatert ansvarsrutinene ved å gi mottakslegen utvidet koordineringsmyndighet, sier Hansen i en uttalelse på sidene.

Det har vært stor frustrasjon blant de ansatte legene og sykepleierne ved akuttmottaket, spesielt det siste året. Stort arbeidspress og organiseringen ved akuttmottaket har vært kritisert. Dette går ut over pasientsikkerheten mener mange ansatte.

Seinest torsdag kom det en bekymringsmelding fra leger som går vakter ved akuttmottaket.

Politiet har startet undersøkelser i saken.

Fredag ble det besluttet at saken overføres fra Helsetilsynet til Fylkeslegen i Hordaland. De vil dra på stedlig tilsyn ved sykehuset i neste uke, opplyser Helsetilsynet.

– Vi har åpnet tilsynssak i dag. Under forutsetning av at dette ikke forstyrrer politiets arbeid vil vi starte undersøkelser i neste uke. Blant annet vil vi dra opp til Haukeland for å snakke med de ansatte, sier fylkeslege Helga Arianson til BT.

I neste uker er det også planlagt nytt møte mellom ledelsen ved sykehuset og de tillitsvalgte.