Oddvar Solli døde på sin post 22. oktober, 67 år gammel.

Minneord

I over 30 år har eg kjent denne stille og rolige karen fra Ulvik. Det er gjennom sjakken vi møttes for første gang over sjakkbrettet. Den gang var han en mye betre sjakkspiller enn meg, og det var stas for meg å slå ham.

Siden har vi møttes i ulike anledninger og i ulike turneringer. Oddvar har alltid vært en aktiv og engasjert sjakkspiller med stor interesse for både sjakken og teorien. Han kunne sikkert mer teori en Magnus Carlsen, så det var alltid lærerikt å snakke med ham.

Sjakken har vært hans store lidenskap, og jeg er ganske sikker på at han har spilt sjakk hele livet. Etter hva jeg kan forstå, må det ha vært faren hans som lærte ham sjakk.

Etter hvert startet Oddvar og bestevennen Asbjørn Lindland sjakklubb her på Voss. Dette må ha vært på 80-tallet. Asbjørn og Oddvar dro land og strand rundt både i Vestlandsserien, på landsturneringer og grandprixturneringer. De var også både i England, Sverige og deltok i internasjonale turneringer. Nå i november skulle han og Tor Inge Bratteteig, også fra Ulvik, reise til Slovenia å spille senior VM i sjakk.

TOM ERIKSEN

Oddvar vokste opp i trygge og gode omgivelser i Ulvik. Han var en aktiv idrettsmann i sine yngre dager, og var en habil mellomdistanseløper både på 1500m og 800m. Han vokste opp med to yngre søsken og en far som var en tusenkunstner.

Faren som jobbet på fergen som maskinist. Så det kan nok være at det var faren som inspirerte ham til å ta jobb på fergen som billettør. Etter videregående i Odda, dro han i militæret og tjenestegjorde som grensevakt i Kirkenes.

Så begynte han på juss studiet, noe som han fant ut ikke var helt for ham og kom dermed tilbake til Ulvik.

På fergen mellom Bruravik–Brimnes jobbet han som billettør i hele sin yrkesaktive karriere. Faren døde relativt ung, og Oddvar ble boende hjemme hos mor hele livet. Han var flink til å ta vare på henne og hjelpe henne med det som trengtes. Oddvar ble aldri gift eller fikk barn selv, men han var veldig stolt over onkelbarna sine.

Etter han la opp idrettskarrieren sin på grunn av en kneskade, begynte han å gå. Han gikk og gikk i flere timer hver dag, og han var med på flere store marsjer. Han gikk blant annet gjennom Danmark og Holland og han gikk flere ganger Nijmegenmarsjen. Han har alltid hatt en karakteristisk gange. Det var som om han satte sjøbein for hvert skritt han gikk. Han hadde en litt sånn vuggende gange som mange sjøfolk har, og det var alltid lett å se at det var Oddvar som kom gående.

Etter han pensjonerte seg fra fergen, har han fått mer tid til å lese seg opp på sjakk og til å spille litt mer turneringer.

Søndag, 21. oktober var han ute på Sotra og spilte en grandprix turnering før han så måtte reise hjem, ettersom han skulle på jobb på fergen dagen etterpå. For han tok fremdeles ekstravakter ved behov.

Mandag var han på fergen mellom Jondal og Tørvikbygd, og jobbet hele dagen. Han skulle bare flytte noen kasser fra kaien, da han brått og uventet fikk et massivt hjerteinfarkt. Det var en lege ikke langt borte, og hun kom til i løpet av et minutt. Men livet sto ikke til å redde. Oddvar døde på sin post.

Oddvar var en hedersmann som alltid satte andre fremfor seg selv. Han var den stille og rolige karen som med et stødig blikk og en hjelpende hånd, så hva som måtte gjøres. Han var både nøysom og pliktoppfyllende i de verv og engasjement han sto i. En stor mann har gått bort så altfor tidlig. Oddvar Solli etterlater seg et stort tomrom i sjakkmiljøet i Norge og spesielt her på Voss.

Takk Oddvar. For den du var. Hvil i fred.

Cato Torsvik Soknepresten på Vossestrand