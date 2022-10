Norce-sjef sier opp etter medieomtale

Konsernsjef Kristin Wallevik i Norce har sagt opp sin stilling etter det hun beskriver som «dypt urimelig» medieomtale.

Konsernsjef Kristin Wallevik bestemte seg fredag kveld for å gå av som konsernsjef i forskningsinstituttet Norce.

– Etter et styremøte fredag kveld vurderer jeg at det er best for Norce at jeg slutter. Jeg er skuffet over å måtte trekke en slik konklusjon, på grunnlag av medieomtale som jeg opplever som dypt urimelig. Likevel har jeg kommet til at dette er riktig av hensyn til virksomheten, sier Wallevik i en pressemelding.

Wallevik og ektemannen er saksøkt for et tosifret antall millioner av to investorer som mener hennes ektemann har lurt dem gjennom lånebedrageri over en årrekke, og at Wallevik har medvirket.

Dette mener de har skjedd ved at ekteparet har ført eiendommer over på Wallevik, og at hun slik har bidratt til å holde dem Hansen skylder penger på avstand.

Ektemannen Morten Hansen er en forretningsmann med en rekke konkurser bak seg. I 2008 ble han dømt til 90 dagers fengsel for korrupsjon.

Agder tingrett har berammet rettssaken til mai neste år. Både Wallevik og Hansen har avvist at det er grunnlag for søksmålet.

Wallevik begynte som konsernsjef i Norce i august 2021. Hun kom da fra stillingen som dekan på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Visekonsernsjef Thor Arne Håverstad konstitueres fra og med 1. oktober og frem til ny konsernsjef er på plass.