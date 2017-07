Elisabeth Dale Larsen (22)

– Jeg jobbet nesten fem år på kantinen hos Lerøy, men der var det for mange. Derfor måtte jeg slutte. Etterpå var jeg arbeidsledig i ett år. Det var så tungt. Jeg hadde alt for lite å gjøre på og ble veldig lei meg. Men for ikke lenge siden fikk jeg være med på TV BRA, og der fortalte jeg at det er så trasig å ikke ha arbeid. Etter det øste det inn med jobbtilbud til meg. Sjefen min nå, Tore her på Ørnen hotell, var en av de som ringte. Han sa at jeg kunne begynne uten noen intervjugreier. Så nå er jeg frokostkokk i full jobb. Klokken ringer fem, og bussen går kvart på seks. De andre kokkene er så greie med meg og hjelper, hvis det er noe jeg lurer på. Alt med jobben er gøy, jeg steker egg og lager omelett til gjestene. Etter det hjelper jeg på kjøkkenet der det trengs. Livet mitt er blitt så fint. Jeg gleder meg til hver dag som kommer.