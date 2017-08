Nå kan veien bli gravd opp.

Feil i strømkabler i Olav Kyrres gate har i lengre tid skapt frustrasjon for kollektivreisende og hodebry for Skyss. Løsningen ser ikke ut til å være i sikte.

– Vi ble oppmerksomme på at billettautomatene og sanntidsskiltene som viser rutetidene ikke fungerte i begynnelsen av juli, sier leder for salgs- og markedsavdelingen, Hanne Alver Krum, i Skyss.

Alle skiltene og automatene i Olav Kyrres gate skal være rammet. Det er til sammen åtte holdeplasser, hvorav tre har billettautomat.

Elias Dahlen

– Ekstra vanskelig å finne feilen

Ennå er det uklart hva feilen skyldes. Det eneste som er sikkert er at det kun er Skyss sitt eget anlegg som er rammet, da det ikke er noen feil i BKK sitt strømnett i området.

– Dette er en såkalt periodisk feil. Det betyr at anlegget av og til fungerer, for så å falle ut igjen. Dermed blir det ekstra vanskelig å finne feilen, sier kommunikasjonssjef Kirsten Øystese i BKK.

Entreprenørene i BKK er hyret inn av Skyss.

– Disse kablene ligger under bakken, nede i kumanlegget. Det er en hovedkabel som forgreiner seg i mange nedgravde, mindre kabler og derfor tar det tid å finne feilen. Våre entreprenører må sjekke én og én kabel for feil, sier Øystese.

Gidske Stark (arkiv)

Tar avgjørelse på mandag

Skyss har mottatt flere klager fra irriterte kollektivreisende.

– Vi ser at sanntidsvisningen er blitt et viktig tilbud, siden vi har fått flere reaksjoner på at de er nede. Folk er frustrerte, sier Hanne Alver Krum i Skyss.

Verken Skyss eller BKK kan gi noe svar på hvor lenge en må arbeide i området. Førstkommende mandag skal de sette seg ned og diskutere planen videre.

– Hvis løsningen ikke er funnet da kan det bli aktuelt å grave opp veien, og det vil kreve mye planlegging, sier Krum.

Siden automatene i Olav Kyrres gate også er nede, frykter markedssjefen at de vil tape billettinntekter.

– Per i dag kan vi dessverre ikke si noe mer konkret enn at vi jobber så godt vi kan med å løse problemet, sier Krum.

Elias Dahlen

Brukte fem år og 35 millioner

Skyss har hatt problemer med sanntidsskilter tidligere.

Teknologien har vært i bruk ved Bybanen siden 2010, men etter tre år med feil etter feil, valgte Skyss å skrote hele systemet. Regningen på 20 millioner var penger rett ut av vinduet.

Deretter betalte Skyss 15 millioner kroner for å få et nytt AVL-system (vognposisjonssystem) på plass. Fungerende sanntidsskilt sto endelig klare i 2015.

Sanntidskilt på bussholdeplassene bruker et annet system enn ved Bybanen. Disse har vært i drift siden 2013.