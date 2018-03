Småbarnsfamilien ble hentet av politiet mens de satt i kirkeasyl på Fitjar. Nå har de søkt tilflukt i en kirke på Hønefoss. - Kirken saboterer et lovlig vedtak, mener Frp.

Det var i slutten av februar at familien fra Afghanistan ble hentet ut fra frimenigheten «Nytt liv» sine lokaler på Firtjar hvor de satt i kirkeasyl. Etter pågripelsen i frimenigheten har utsendelsen blitt stanset flere ganger.

Fredag avgjorde Borgating lagmannsrett at familien kan sendes ut av landet selv om det ikke har falt endelig dom i saken deres. Retten mente det ikke var troverdig at familien har konvertert fra islam til kristendommen, slik de hevder.

Forsvant fra mottaket

Etter at politiet pågrep familien i frikirken på Fitjar, ble den plassert på Hvalsmoen transittmottak på Hønefoss. Men fredag, samme dag som de tapte i retten, forsvant de fra mottaket. Ifølge NRK har familien nå søkt om nytt kirkeasyl i Hønefoss kirke.

– Når menneske frykter for livet, så må man stole på dem, og bare ta det derfra, sier sokneprest Tor Magnus Amble til NRK.

Innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Jon Helgheim, mener kirken burde samarbeidet med politiet og avvist kirkeasylantene.

– Kirken burde tatt ansvar i stedet for å undergrave rettsstaten ved å sabotere et lovlig fattet vedtak, sier han.

Burde gått inn i kirken

Fremskrittspartiet er imot kirkeasyl-ordningen, men har ikke fått gjennomslag i regjeringen. Helgheim mener politiet burde ha full anledning til å gå til pågripelser i kirker, men at det først og fremst er kirken som har ansvar for å løse situasjonen.

Hvalsmoen er et transittmottak for personer som skal flyttes videre til andre mottak eller sendes ut av landet. Ifølge mottaksleder Tove Brorson er det ingen restriksjoner for beboerne, som kan komme og gå som de vil. Hun vil ikke kommentere den konkrete saken.

Helgheim viser til at Stortinget nettopp har vedtatt en lov om internering av barn, som ble strengere enn Frp ønsket.

– Politiet bruker så skånsomme metoder som mulig når det er barn inne i bildet, og prøver å unngå å internere barnefamilier. Ofte blir det utnyttet ved at familiene stikker av. Det viser at vi trenger en streng politikk, for det er ikke til barns beste å leve på rømmen, sier Helgheim.

Utsatte uttransporteringen

– Er det ikke naivt av politiet å plassere en familie på et åpent mottak, når de har en historikk med alvorlig selvskading og har gått i kirkeasyl flere ganger tidligere?

– Jeg vet ikke hvorfor politiet har gjort som de har gjort i denne konkrete saken, men internering skal være siste utvei. Dessverre ser vi at det alltid er noen som vil misbruke Norges raushet. Det er ikke tvil om at det er en ekstra belastning for barn å flykte fra politiet gang på gang.

Politiets utlendingsenhet bekrefter overfor BT at den planlagte uttransporteringen ble utsatt i helgen.

– I alle saker, også i denne, gjør politiet fortløpende vurderinger av hensyn til de som uttransporteres og til det politioperative arbeidet. Det er ikke uvanlig at politiet avbryter en pågripelse eller en uttransport dersom vi mener det foreligger gode grunner til det, sier kommunikasjonsrådgiver Ellen Cecilie Eriksen.