– Dette er en katastrofe, sier kirkebyggsjefen.

Like etter klokken 07 fredag morgen ble sprinkleranlegget i annen etasje på Mariakirken utløst.

Store mengder vann rant utover gulvet og igjennom taket ned i selve kirkerommet.

Vannet har rent over verdifulle malerier og et spesielt skip som henger i taket av kirken.

– Dette er en katastrofe. Det er en et helt spesielt bygg med spesielle verdier. Slikt som dette skal ikke skje, sier kirkebyggsjefen Arne Tveit.

Mariakirken var under oppussing i årevis. Den åpnet i ny drakt i 2015, etter å ha blitt rustet opp for 130 millioner kroner.

Fjorten brannmenn tørket vann

Det gikk to brannalarmer i kirken, så det ble sendt brannmannskap fra to brannstasjoner.

Men da de kom frem fant de ikke flammer, men mye vann. Til sammen fjorten brannmenn har vært inne og jobbet for å stoppe vannet og tørke det opp så fort som mulig.

– Vi tror ikke det er gjort uopprettelig skade på kunsten, men det er for tidlig å si hvilke skadet vannet har gjort, sier Tveit til BT.

Brannvesenet har tatt ned maleriene for å forsøke å redde verdier.

Vannet kom ut av et sprinkleranlegg. Ifølge Tveit skyldes lekkasjen en teknisk svikt, og ikke menneskelig feil.

Eksperter på kunst og renovering kobles nå inn for å se hvordan maleriene best skal behandles.

– Det er spesielle gjenstander her ikke, så vi må ikke forhaste oss, sier Tveit.

Det er ikke meldt om skade på selve bygget, men det er for tidlig å si hvor stor skaden er på gjenstandene.

Nå er brannvesenet ferdig på stedet, og de ansvarlige for kirken har nå tatt over.

– Det har vært noe varme der borte, men ikke flammer. Mest sannsynlig er det damp som har utløst anlegget, sier vaktkommandør i brannvesenet, Ronald Drotningsvik.

Han forteller at det er snakk om mye vann og store vannskader.

– Vi vet ikke hva som er skadet av inventar, men et slikt sprinkleranlegg pøser ut mye vann når det først er i gang, sier Drotningsvik.

Verdifull kunst

Mellom ti og tolv brannmenn har jobbet med å fjerne vannet og berge det som kan berges. Like etter klokken ni er de fleste av dem på vei til å avslutte arbeidet. Nå vil et restverdimannskap ta over arbeidet, sammen med to brannmenn.