Fergepassasjerer reagerer på at flere avganger på Halhjem-Sandvikvåg ble kansellert på grunn av uvær i morges.

Knut Bratland tok bildet ovenfor på fergen som gikk klokken 09.55 fra Halhjem til Sandvikvåg. Både før og etter ble avganger kansellert på grunn av uvær.

– Besynderlig

– Det er helt besynderlig at fergene ikke gikk. Vi hadde en strålende overfart. Da jeg gikk ut og tok bildet, reagerte jeg ikke på at det var noe særlig vind, sier Bratland.

Torghatten Nord, som driver fergene på strekningen, meldte tirsdag morgen om følgende kanselleringer:

Avgangene fra Halhjem klokken 06.00, 06.50 og 07.40 og 10.10.

Avgangene fra Sandvikvåg klokken 06.50, 08.30, 09.20 og 11.00.

Torghatten Nord har fått en dårlig start etter at selskapet overtok strekningen ved nyttår. Blant annet er en av fergene tatt ut av drift på grunn av tekniske problemer.

Halvannen times margin

– Det er synd at vi ikke kan stole på at fergen går når den skal. I dag var jeg helt avhengig av å komme meg til Stord i tide for å rekke et møte, sier Bratland.

Han sier han møtte opp på Halhjem halvannen tidligere enn normalt for å være på den sikre siden.

– Det er merkelig at det skal så lite til for å innstille. Hvordan skal det da gå når været blir virkelig ille?

Alice Bratshaug

Administrerende direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord sier det er kapteinen som avgjør om været er bra nok til at fergen kan gå.

– Tar ingen risiko

– Vi tar ingen risiko når det gjelder sikkerhet. Vi har risikoanalyser når det gjelder været, og så tar kapteinen den endelige avgjørelsen.

– Hvor mye vind tåler fergene?

– Det går det ikke an å gi ett svar på. Det er avhengig av vindretning og lokale forhold. Det er ulike begrensninger på de to kaiene, og også forskjeller mellom fartøyene.

Torghatten Nords kontrakt har bestemmelser om bøter ved kanselleringer og forsinkelser, bekrefter direktøren.

Liten kuling

– Hvor mye utgjør bøtene så langt?

– Det kan jeg ikke referere til deg. Jeg har ikke regnet på det. Men kanselleringer som skyldes været, er ikke gjenstand for bøter, sier Torkildsen.

Vervarslinga på Vestlandet opplyser at det blåste liten kuling på Stord og Flesland i morgentimene. Klokken 06.50 registrerte de 13 sekundmeter på Stord lufthavn, og 18 sekundmeter i kastene.

– Vinden har vært svært ustabil, og målingene hopper opp og ned, sier meteorolog Frode Hassel.

Ved 11-tiden har vinden løyet til frisk bris på målestasjonen på Flesland.