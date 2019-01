Charlotte Tveit måtte sperre opp øynene da hun gikk tur i Tveitaskogen på Askøy. - Jeg har aldri sett trær som skummer før, sier hun.

At det regner mye i Bergen er ingen nyhet, men for askøyværingen Charlotte Tveit ble det et nytt og sjeldent syn da hun nylig gikk sin vante tur i Tveitaskogen på Askøy.

– Jeg går mye i skogen, men har aldri sett trær som skummer før. Derfor begynte jeg å lure på hva dette var for noe, forteller Tveit.

– Et uvanlig fenomen

Hun prøvde først å legge ut et bilde på Facebook, men der kom det ingen seriøse svar.

– Da tok jeg kontakt med Skogbrukerforeningen. De sendte henvendelsen min videre til sine kolleger. Det var viktig for meg å vite at dette ikke var noe farlig, sier Tveit.

Etter en stund fikk hun et kvalifisert svar fra seniorforsker Isabella Børja ved Norsk instiutt for bioøkonomi (NIBIO).

I svaret skriver Børja at skum på furustammer er et sjeldent og uvanlig fenomen, men at det ikke dreier seg om en sykdom.

Ifølge Børja kan skummingen oppstå særlig etter regnfulle perioder.

Ligner såpevann

Hun forklarer at skummet lages når regnvannet renner nedover stammen og blander seg med støvpartikler og salter. Dette blander seg igjen med plantesafter (kvae).

– Denne blandede strømmen er en slags såpe og når den renner nedover stammen blir den «rørt» av den ujevne stammeoverflaten og begynner å danne bobler, slik såpevann gjør når man rører i det, forklarer Børja.

En annen mulig årsak kan ifølge seniorforskeren være kvae og andre safter som setter i gang en gjæringsprosess.

– Gjæring produserer alkohol og gasser og dette kan også se ut som skum på overflaten. Ingen av disse symptomene er farlige, men uvanlige og spennende å se, skriver forskeren.

Charlotte Tveita

God vitalitet i barskogen

Vidar Jørdre er skogsjef i Vestskog AS, en ledende aktør innen tømmerhogstnæringen på Vestlandet.

Han er heller ikke kjent med fenomenet fra før.

– Jeg har aldri sett eller hørt om noe lignende, sier Jørdre.

Han legger til at det sjelden er en problemstilling med trær som er infiserte av bakterier i barskogen.

– Du har kanskje klimatiske skader, sopper og lignende. Men generelt har barskogen på Vestlandet god vitalitet, sier Jørdre.