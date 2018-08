Debattinnlegget Andrine Bruland skrev i BT fredag, har fått enorm respons.

Fredag skrev Andrine Bruland innlegget «Aldri undervurder den snille stemmen».

Hun hadde vært på et foreldremøte og trodde først hun var på «skjult kamera» fordi «kritikken begynte å hagle inn» mot skolen.

Bruland mener mange foreldre rett og slett krever for mye.

Hennes debattinnlegg ble det mest delte innlegget i sosiale medier i landet i går og har fått over en halv million lesere. Svært mange er enig i det Bruland skriver:

«Dette innlegget skulle vært lest opp på alle foreldremøter».

«Enig. Våre barn er først og fremst oss foreldre sitt ansvar».

«Meget godt innlegg, håper de det gjelder leser innlegget!»

Andrine Bruland er glad for engasjementet.

– Jeg synes det er kjempegøy at så mange har engasjert seg. Jeg tror det handler om at dette er et tema som angår alle og da er det lett for alle å mene noe om det.

– Nesten alle som har kommentert har vært veldig enig med meg, så da kan man spørre seg om det egentlig er noen som har tatt det til seg, eller om alle bare ser bjelken hos naboen, sier hun.

– Håper noen tar seg i nakken

Hun håper det sitter noen foreldre der ute som tar seg i nakken etter å ha lest innlegget.

– Jeg håper de ordner opp selv eller bruker den snille stemmen neste gang. Og så håper jeg at en lærer eller to har fått en velfortjent tilbakemelding, sier hun.

Hun mener vi alle kan snakke finere til hverandre og at vi bør gå mer i oss selv før vi krever noe av andre.

– Det gjelder på skolen, hjemme, på arbeidsplassen, i familierelasjoner, parforhold og over alt. Og det gjelder også denne mammaen som kastet stein i glasshus og satt på mobilen og telte likes under hele filmkvelden med ungene i går, sier hun.

– Jeg synes det er bekymringsfullt

Men ikke alle er enige i hva som blir skrevet i innlegget til Andrine Bruland.

Hanne Westrum Hvammen er selv lærer og har barn på barneskolen. Hun er blant dem som stiller seg kritisk til innlegget.

– Jeg synes det er bekymringsfullt at dette innlegget har fått så mye likerklikk og positiv respons. Jeg synes det er viktig at foreldre er kritiske og at vi har klare rammer i skolen, sier Hvammen.

I sin kommentar til innlegget skriver hun på Facebook at hun heier på de kritiske foreldrene som kommer med spørsmål og innvendinger. Og at uten dem raser ting lett sammen.

– De spørsmålene som blir løftet frem i innlegget til Andrine Bruland, synes jeg er viktig å stille. Store deler av barndommen er nå institusjonalisert og mye av barnas tid blir brukt i skolen. Da synes jeg det er viktig å ha kritiske øyne, sier Hvammen.

Screenshot fra Facebookinlegg

Hun sier det bekymrer henne at så mange lærere har likt dette innlegget, og at hun ikke vil ha en skole hvor slike spørsmål blir sett på som en uting.

– Jeg mener lærerne må argumentere og forklare de pedagogiske valgene de tar. Det er viktig at vi får svar på hvordan lærerne har tenkt, for som foreldre lurer man på dette, sier Hvammen.

– Sterkere tillit før

Roald Ulvestad er lærer på Søreide skole og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Han mener at foreldre hadde sterkere tillit til lærere før.

– Vi som har stått i klasserommet i en del år merker at det ikke finnes noen grenser for hva som kan legges på oss. De fleste er veldig grei og gir oss tillit, men hvis en forelder bestemmer seg for å være kravstor kan det gå veldig langt før det blir stoppet, sier Ulvestad.

Han forteller at det har vært tilfeller hvor arbeidsmiljøet på skoler har blitt preget av at kun én forelder har vært misfornøyd med tilbudet.

– Lærere har sluttet i jobben på grunn av foreldre, det kan bli ganske alvorlig. Jeg synes foreldre bør ha tillit til at vi gjør jobben vår, sier Ulvestad.

Når det er sagt, understreker han at de fleste elever og foreldre er greie å ha med å gjøre.

– De fleste er greie, men vi som lærere står ganske svakt hvis noen bestemmer seg for å gjøre livet surt for oss, sier han.