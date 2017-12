Norled-fergen MF «Hordaland» gikk på grunn. Passasjerer og biler tatt på land.

Norled-fergen MF «Hordaland» fikk torsdag problemer i Kvinnheradsfjorden.

– Fergen tar inn vann. Alle passasjerer er evakuert, og mannskapet jobber med å lense båten, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue ved Vest politidistrikt.

Det er uklart hva som har ført til at fergen tar inn vann, men Norled tror at den har grunnstøtt.

– Det virker sannsynlig at den har gått på grunn, men hvorfor den skulle ha gjort det vet vi ikke, sier Inge André Utåker, regionsjef for ferger i Norled.

Like etter klokken 12.30 opplyser Norled at hullet er lokalisert og tettet igjen av dykkere.

– Det er noen flenger i bunnen som er to til tre meter lange og cirka fem centimeter brede. Dykkerne har tettet dem fra utsiden. Når det slutter å renne inn vann, vil pumpene klare å tømme ut alt vannet fra båten, sier Utåker på telefon klokken 12.45.

– Flyter stabilt

Mannskap og nødetater har jobbet på spreng for å hindre båten i å synke. Det var lenge fare for at båten ville gå til bunns ved kaien.

– Det kan være fare for at den synker dersom de ikke får tettet hullet. De har seks pumper om bord nå, sa Hans-Eirik Thue i politiet like før klokken 12.

– Det er mulig den har vært i bunnen, for det er ikke så dypt der. Men nå som vi har fått ut en del vann, flyter den stabilt, sier Utåker.

Skjermdump (Marinetraffic.com)

Etter at fergen er tømt for vann, skal de undersøke om den er i god nok stand til å bli tauet til Halsnøy dokk for reparasjon. Sjøfartsdirektoratet er også på vei for å vurdere skadeomfanget.

Den andre fergen på sambandet Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes går som normalt, men anløpet til Varaldsøy er innstilt.

– Reservebåten er underveis. Når MF «Hordaland» er tauet, vil vi være tilbake i normal drift igjen, sier Utåker.

19 personer om bord

Det var 19 personer om bord i fergen, deriblant 13 passasjerer som ble evakuert. Passasjerene fikk beskjed om å ta på seg livvester da fergen begynte å ta inn vann, ifølge Norled. Ingen personer ble skadet.

Bilene er tatt på land etter at fergen la til kai på Varaldsøy.

Hovedredningssentralen fikk melding klokken 08.08.

– Fergen var i trafikk da den begynte å ta inn vann. Den gikk deretter til kai ved Varaldsøy. Nå tar fergen inn mer vann enn den klarer å få unna selv, så vi har sendt pumper med båt og redningshelikopter, sier Edvard Middelthon ved hovedredningssentralen ved 9.10-tiden.