Norled-fergen MF «Hordaland» har gått på grunn, melder politiet. Passasjerer og biler er tatt på land.

Norled-fergen MF «Hordaland» fikk torsdag problemer i Kvinnheradsfjorden.

– Fergen tar inn vann. Alle passasjerer er evakuert, og mannskapet jobber med å lense båten, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue ved Vest politidistrikt.

Det er uklart hva som har ført til at fergen tar inn vann, men Norled tror at den har grunnstøtt.

– Det virker sannsynlig at den har gått på grunn, men hvorfor den skulle ha gjort det vet vi ikke, sier Inge André Utåker, regionsjef for ferger i Norled.

Mannskap og nødetater jobber på spreng med å hindre båten i å synke.

– Situasjonen er forholdsvis stabil, men vi har ikke kontroll da fergen fortsatt tar inn mye vann. Skal den fortsette å synke, vil den gå i bunn ved baugen, sier Utåker.

Kystvakten er snart fremme på stedet med en dykker.

2211-TIPSER

19 personer om bord

Det var 19 personer om bord i fergen, deriblant 13 passasjerer som ble evakuert. Passasjerene fikk beskjed om å ta på seg livvester da fergen begynte å ta inn vann, ifølge Norled.

Bilene er tatt på land, og fergen ligger nå til kai ved Varaldsøy.

Hovedredningssentralen fikk melding klokken 08.08.

– Fergen var i trafikk da den begynte å ta inn vann. Den gikk deretter til kai ved Varaldsøy. Nå tar fergen inn mer vann enn den klarer å få unna selv, så vi har sendt pumper med båt og redningshelikopter, sier Edvard Middelthon ved hovedredningssentralen ved 9.10-tiden.

Ingen personer skadd

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyser at ingen personer er skadd, og at pumper er på vei med båter. Et Sea King-helikopter er også sendt til stedet.

Den andre fergen på sambandet Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes går som normalt, men anløpet til Varaldsøy er innstilt.

– Vi skal få i gang en passasjerbåt så vi kan frakte personer til og fra Varaldsøy, sier Utåker.