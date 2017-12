Falt utfor et stup på cirka 15 meter og landet bak en boligblokk.

Mannen ble funnet klokken 10:15 lørdag av en nabo i Sophus Pihls gate i Bergen. Han var død da ambulansen kom. Politiet kom til stedet like etterpå.

– Avdøde er en mann i 30-årene. Han er hjemmehørende i Bergen, opplyser operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

Mannen hadde vært på en fest i Persenbakken, like overfor Sophus Pihls gate. Et bratt stup skiller de to gatene i Fjellsiden.

2211-tipser

Politiet har gjort åstedsundersøkelser, snakket med beboere i området og avhørt en av festdeltakerne. Vedkommende har bekreftet at avdøde var til stede på festen, men det er usikkert når han gikk.

– Alt tyder på at det har vært en fallulykke, sier Rebnord.

Mannen har trolig falt utfor stupet fredag natt, eller tidlig lørdag morgen. De pårørende er varslet.

I den videre etterforskingen skal flere vitner avhøres. I tillegg skal avdøde obduseres.