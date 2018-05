Torsdag blir sommervær brått avbrutt av mørke skyer. I utsatte områder kan det komme hele 70 millimeter nedbør på tolv timer.

– Dette blir intens nedbør, sier meteorolog Aslaug Skålevik Hvalved ved Meteorologisk institutt.

Obs-varselet de sendte ut i dag, gjelder mest for området rundt Sunnhordland, sier hun.

– Der kan det lokalt komme nedbørsmengder på 30-50 millimeter på seks timer og 50-70 millimeter på tolv timer.

Lyn og torden i Bergen

Det kan bli lyn og torden i bergensområdet, forteller Hvalved, og meteorologene melder det samme på Twitter. Det meldes også kraftig nedbør i indre strøk i Hordaland og i Sogn.

Yr.no (illustrasjon)

– Hele Vestlandet kommer til å få kjenne på været i morgen. Dette blir intens nedbør som gir fare for overvann i tettbebygde områder, bekk- og elveløpsendringer og fare for jord-, flom- og sørpeskred i bratt terreng, sier Hvalved.

Grunnen til det voldsomme, men kortvarige, uværet, er ifølge Hvalved et høytrykk i øst og et lavtrykk i vest ved Island. Frontene kolliderer, og det fører til det temperamentsfulle været.

Det blir mindre regn i Bergen enn mer utsatte steder på Vestlandet.

– Det er ikke meldt ekstreme nedbørsmengder, men det blir mer enn det som er vanlig i Bergen.

Varsler rasfare på Vestlandet

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har sendt ut gult varsel for Vestlandet grunnet rasfare. Gult varsel innebærer en «utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt».

Yr.no (illustrasjon)

– I høyfjellene er snøen mettet med vann. Med store nedbørsmengder vil det gi større fare for sørpeskred, som kan utvikle seg til flomskred. Det er vi spesielt bekymret for, sier hydrolog i NVE, Søren Boje.

Varselet gjelder alle fylkene på Vestlandet.

– Hordaland er også på gult nivå, sier han.

Til tross for at NVE har sendt ut gult varsel, sier Boje at det ikke er stor grunn til bekymring.

– Gult varsel er det mildeste rasfarevarselet vi kan utsende. Det blir ikke alltid skred ved gult varsel, men det kan skje. Konsekvensen av morgendagens nedbør blir i verste fall stengte veier enkelte steder og omkjøring, sier han.

Bymiljøetaten er klar

Bymiljøetaten i Bergen kommune er forberedt på torsdagens styrtregn.

– Vi kommer til å ha folk på jobb i morgen for å rense avløp, bekkinntak, rister og sluker rundt om i byen. Det gjør vi hver gang i forkant av store nedbørsmengder, sier overingeniør i bymiljøetaten, Gard Watnedal.

Han er ikke bekymret for flom i Bergens gater.

– Det er ikke meldt så mye regn i morgen, men det er viktig å være føre var, sier Watnedal, og fortsetter:

– Vi kommer til å rense der vi tradisjonelt opplever problemer og skader når det kommer mye nedbør. Fjellveien er for eksempel et typisk sted der det kan bli skader på eiendom nedenfor om regnvannet først skulle renne over.

Sommeren kommer tilbake

Været på torsdag kommer til å bli stygt, men heldigvis går det over raskt. Fredag meldes det litt lavere temperaturer, men solen kommer tilbake.

– Det er håp for helgen! Temperaturen vil gradvis stige, og det blir fint vær igjen, sier Hvalved.