Onsdag neste veke kan Vestlandet få det første, ordentlege regnvêret denne sommaren.

No visar prognosane at det kan kome ein lengre regnperiode, ifølgje meteorolog hos Storm, Stig-Arild Fagerli.

– Det vil seie eit værregime med litt meir samanhengengande nedbør og ikkje berre eit par byger, seier meteorologen.

Klok av skade

– Hovuddelen av nedbøren vil kome på Austlandet, men det vil sannsynlegvis også kome litt på Vestlandet, da hovedsaklig i indre strøk, seier meteorologen.

Meteorologen opplyser at dei har fått fleire liknande varslar om regn tidlegare i sommar, utan at det kom noko ordentleg regnvêr.

– Eg har blitt klok av skade, og er enda ikkje sikker på om været vil slå om. Det vil vi kunne slå fast i neste veke, seier han.

Regn, og kanskje torevêr

Ifølgje meteorologen er det framleis usikkert kor mykje nedbør som kjem neste veke.

– Det byggjer seg opp ei sone kor varmluft og kaldluft møtast, noko som også kan medføre tore på Vestlandet, seier han.

Framleis håp for slåtten

Leiar for Bergen bondelag, Eivind Myrdal, trur framleis ein kan redde avlingane.

– Rundt Bergen er det framleis mogeleg å få til ein grei andre slått i byrjinga av august, seier han.

Om det skal skje, må det regne så mykje dei neste vekene at jorda blir fuktig lengre ned enn dei øvste centimetrane.

Kan bli for mykje regn

– Vi treng ei real rotbløyte, for å seie det slik, men eg er redd for at det tek til å regne for mykje, når det først byrjar, seier Myrdal.

Myrdal legg og til at det ikkje berre er avlingane som lid i tørka.

– Beitande dyr treng også regn, seier Myrdal.