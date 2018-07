Det jobbes på spreng i Møllendalsveien etter det store vannledningsbruddet natt til fredag. Kommunen kan ikke si med sikkerhet når veien åpnes for trafikk.

Flere hundre meter av Møllendalsveien ble dekket av fossende vann natt til fredag, etter at det slo sprekker i en hovedledning.

Bruddet førte til at husstander fra Svartediket til Laksevåg en stund var uten vann. Det medførte at også Møllendalsveien ble helt stengt for trafikk.

Fredag morgen fikk alle abonnentene vannet tilbake.

Store skader

Vannledningsbruddet har ført til omfattende skader både i gaten og på gang- og sykkelveien. Midt i kjørebanen har vannmengdene laget et stort krater.

Vaktleder Asle Aasen i Bergen vann sier at arbeidet med å bytte ut det ødelagte ledningsstrekket trolig vil være ferdig en gang i løpet av lørdagen.

– Det er mange kabler og dårlige masser både under og i veien. Vi jobber det vi kan, men akkurat når veien åpner igjen vet jeg ikke, sier Aasen.

Gammel ledning

Rådgiver for vannkvalitet i Bergen kommune, Anna Walde, sier at det var en nesten 100 år gammel vannledning fra 1920-tallet som det oppsto brudd i.

– Men vi kan ikke bare legge alder til grunn for å vurdere kvalitet og behovet for utskiftning. Vi ser på opprinnelig kvalitet på røret og anleggsarbeidet, massene ledningen ligger i og bruddhistorikk når vi prioriterer tiltak på vannledninger, sier Walde.

Walde understreker at det ikke er grunn til å bekymre seg for dårlig vann i springen når hovedledningen er reparert.

– Det berørte ledningsstrekket kloreres og testes for å se at vannet som skal ut i ledningen er helsemessig trygt. Vi slipper ikke vannet ut før vi vet at det har tilfredsstillende kvalitet, forsikrer Walde.

– Trolig sprukket på langs

Hovedvannledningen i Møllendalsveien er 60 centimeter i diameter. Hver time renner det mellom 450.000 og 3,2 millioner liter vann gjennom den.

– Jeg vil tro at røret har sprukket på langs, siden det er såpass mye vann som har lekket ut, sier faglig leder Frode Øybost i Bergen Vann.

Han kan ikke gi noe anslag på hvor mange liter vann som har lekket ut totalt.

– Var ikke meldt regn

Vannledningsbruddet skjedde like utenfor studentboligene i Møllendalsveien.

Student Thord Kvittingen (20) bor i andre etasje i studentboligene på Sammen Grønneviksøren, like ved stedet der vannet fosset ut.

– Jeg var inne på hybelen og hørte lyden av vann. Det var ikke meldt regn, så jeg tittet ut og så at parkeringsplassen var full av vann, sa han til BT torsdag kveld.