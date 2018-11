Mannen i 50-årene som mandag kveld ble funnet skadet og blødende i Fyllingsdalen, er kritisk skadet, opplyser politiet.

Ifølge politiet ble mannen funnet i nærheten av Fyllingsdalen kirke i 19-tiden mandag, uten at de vil si noe mer eksakt om funnstedet.

BT skrev tirsdag morgen at en mann i 20-årene var pågrepet i saken. Nå er ytterligere en mann, i 40-årene, pågrepet. Det opplyser Vest politidistrikt.

– Tyder på relasjon

De to er begge kjent for politiet fra før, og de er siktet for grov kroppsskade.

Den skadde mannen og én av de siktede er norske, mens den andre siktede er utenlandsk statsborger med opphold i Norge, opplyser politiet. De siktede mennene ble natt til tirsdag tatt uavhengig av hverandre på steder i Bergen.

– Den yngste ble tatt først. Etterforskningen tyder på en relasjon mellom fornærmede og de siktede, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge, påtaleansvarlig for den alvorlige voldssaken.

– Sitter i avhør

Knutsen-Berge sier i 14-tiden tirsdag at de siktede har fått oppnevnt forsvarere og at de sitter i avhør.

– Vi vurderer fortløpende om vi skal fremstille dem for fengsling onsdag.

Bård Bøe

– Hva mer kan du si om skadene? Er de livstruende?

– Opplysningene om kritiske skader har vi fått fra Haukeland, men foreløpig går vi ikke ut med noe mer om skadeomfanget enn det.

– Kan du si om det er brukt noen form for våpen eller gjenstander i voldsutøvelsen?

– Vi etterforsker om våpen eller redskaper kan ha blitt brukt. Av taktiske grunner vil jeg ikke si mer om det.

– Ingen koblinger

– Var det vitner til hendelsen?

– Det vil jeg ikke si, men kontakt med eventuelle vitner er noe vi ønsker. Vi har ikke klarlagt hendelsesforløpet, så det gjenstår fortsatt ganske mange avhør.

– Kan saken ha sammenheng med andre, nylige voldssaker?

– Pr. nå ser vi ikke koblinger til andre voldssaker eller saker generelt.

Bård Bøe

Tom kirke

Mandag kveld var det ingen arrangement i Fyllingsdalen kirke. De ansatte forlot kirken ved 16.30-tiden.

Politiet har spurt om det er kameraovervåking ved kirken.

– Det har vi ikke, opplyser administrasjonsleder Beate Husa.

Mange politifolk

Politiet oppgir at det er satt inn mye personell for å jobbe med saken, og at det utover tirsdagen vil bli gjort både teknisk og taktisk etterforskning.

BT har prøvd å få kontakt med de siktede mennenes forsvarere, advokatene Rolf Knudsen og Fredrik Verling, foreløpig uten å få svar.

Ved et skogholt like sør for Fyllingsdalen kirke var det tirsdag ettermiddag sperret av med politibånd, og politifolk var i arbeid på stedet.

BTs fotograf fortalte om politifolk som systematisk gikk over området, kikket på bakken og rotet i busker. Ikke lenge etter begynte politiet å fjerne sperrebåndene.

Det var ikke egen innsatsleder på stedet i 15-tiden, og medier ble henvist til å snakke med politiets operasjonsleder i Bergen sentrum.

Politiet utelukker ikke at andre gjerningspersoner kan være involvert. Personer som kan ha opplysninger bes kontakte politiet på telefon 45603921.