Familiemedlemmer vitnet torsdag.

Lokalpolitikeren (47) fra Hordaland ble pågrepet i oktober 2016. Han står nå tiltalt i en omfattende overgrepssak. I over to måneder har rettssaken pågått i Bergen tingrett.

Gjennom nettsamtaler skal 47-åringen ha instruert både voksne og barn på Filippinene til å begå overgrep. Så, mot betaling, skal han ha fått overgrepene direkteoverført til sin egen datamaskin.

Statsadvokatene i Hordaland mener han har medvirket til seksuelt misbruk av et hundretall filippinske barn. Flere av anklagepunktene dreier seg om grove voldtekter.

– Tette familiebånd

I retten torsdag var tiltaltes far og søster inne for å vitne. Begge fortalte om tette bånd i familien, med gode og nære relasjoner, men at de var totalt uvitende om 47-åringens mørke liv på nettet.

Ørjan Deisz (arkiv)

– Dette er en side av ham som vi overhodet ikke har ant noe om, en side man kan hate eller mislike, sa søsteren.

Så gikk hun over til å beskrive broren som snill, omgjengelig og engasjert. Søsteren sa han overhodet ikke risikerer å bli utstøtt av familien.

– Han må være ydmyk for reaksjonene han kan møte når han skal tilpasse seg venner og omgivelser igjen. Men han er og vil alltid være min bror, og vi vil stille opp for ham. Sånn er det. Det blir kjempetøft og vanskelig, men vi må finne veien sammen.

– Har savnet ham

Både søsteren og faren fortalte om hyppig kontakt med 47-åringen de to årene han har sittet i varetektsfengsel. Faren beskrev ham som et ja-menneske som aldri har gjort noe ondt mot noen.

– Vi har savnet ham, og vi vil ta imot ham med åpne armer når han kommer ut igjen, sa faren.

Han er overbevist om at sønnen har skjønt alvoret og ikke vil finne på noe liknende i fremtiden.

– Han har sagt til meg at han har fått en tung lærdom. Jeg tror ikke han vil bruke den dataen på samme måten.

«Ekstrem bagatellisering»

Nettopp risikoen for nye, straffbare handlinger sto sentralt resten av rettsdagen. Da skulle de to rettspsykiatrisk sakkyndige oppsummere sitt inntrykk av 47-åringen.

Ørjan Torheim

Begge de sakkyndige er kommet til at 47-åringen er pedofil. Psykiater Leif Erik Rønneberg Hauge mener tiltalte i ekstrem grad bagatelliserer overgrep, og at det kan øke faren for gjentakelse.

– For eksempel forklarer han at han på en måte ble «revet med». Og han legger mye skyld på sine samtalepartnere på nettet. Han mener de har lurt ham og appellert til hans hjelpsomhet og medlidenhet, sa Hauge.

Han pekte også på flere momenter som drar ned risikoen. Blant annet at 47-åringen ikke er tidligere dømt, og at han på mange områder har en velordnet livsførsel.

– Må ta tak i det

Psykolog Knut Dalen, den andre sakkyndige, viste til omfattende forskning på effekten av å behandle pedofile. En av konklusjonene er at pedofili ikke beviselig kan endres, at tilbakefallet er stort og at man ikke vet hva som er effektiv behandling.

Ørjan Deisz (arkiv)

Også 47-åringens søster ble spurt om hun tror broren er pedofil.

– Med de chattene og slikt ... Da har du tendensene. Jeg håper for Guds skyld han kan få hjelp og behandling. Jeg vil forlange at han bearbeider dette. Han skal ikke sone og så bare late som om det ikke har skjedd. Han må ta tak i det.

Neste uke blir det klart om aktor går inn for vanlig fengsel i saken, eller om han vil kreve tidsubestemt straff i form av forvaring.

47-åringen har hele tiden nektet skyld for de alvorligste delene av tiltalen. Han har innrømmet seksualisert chatting om barn, deling av overgrepsbilder og at han har onanert eller vist penisen på webkamera i påsyn av filippinske barn.