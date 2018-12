UTSATT: Byttes ut innen 2008, sa Stortinget i 2002. Nå ligger det an til at Sea King kan være i bruk til 2023, skal vi tro dokumenter fra Luftforsvaret. Det avfeier Justis- og beredskapsdepartementet som en misforståelse. Tidspunktet for å sette alle de nye redningshelikoptrene i drift, er fortsatt til vurdering, ifølge departementet. Her fra Flydagen på Sola i 2015. FOTO: Lars Idar Waage