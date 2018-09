Kajakkpadler Merethe Eikefet mener selv hun holdt trygg avstand fra skipet, og ønsker å rette opp i misforståelsen etter at bildet av henne ble publisert i BT onsdag.

På onsdag ettermiddag publiserte BT et bilde av at den erfarne padleren Merethe Eikefet.

På bildet venter hun på at Hurtigruten skal kjøre forbi, slik at hun kan padle på bølgene fra den.

Etter publiseringen har bildet skapt sterke reaksjoner blant noen av BTs lesere, fordi det på bildet kan se ut til at Eikefet var mye nærmere Hurtigruten enn hva hun var i realiteten.

– Holdt trygg avstand fra skipet

Eikefet er en erfaren padler, som har drevet med kajakkpadling i ni år. Hun sier hun har en enorm respekt for den motoriserte trafikken på sjøen.

– Jeg er veldig observant når jeg er på områder hvor det kjører store skip, og jeg leker meg ikke i bølgene før Hurtigruten har kjørt forbi, sier hun.

Merethe Eikefet

Eikefet tok selv et par bilder fra padleturen sin på tirsdag. Disse mener hun klart beviser at hun holdt god og trygg avstand fra skipet, i motsetning til hvordan det tilsynelatende ser ut på bildet tatt av fotograf Lillebø.

At mange reagerer på bildet, har hun ingen problemer med å forstå.

– Det ser jo helt vanvittig ut, men virkeligheten var altså en helt annen, sier hun.

Hurtigruten advarer mot bølgelek

Ifølge Stein Lillebo i Hurtigruten har det skjedd en økning i aktivitet rundt hurtigruteskipene både fra kajakkpadlere, småbåter og vannskutere.

– Vi synes ikke noe om dette. Vi anbefaler ikke å leke i bølgene fra store skip. Skulle man like vel bedrive slik aktivitet, så pass på å ha god avstand til skipet, sier Lillebo.

Lillebo anbefaler folk å holde en avstand på 200 til 300 meter fra hurtigruteskipene.

– Skipene våre er 130 meter lange, og folk må ha en betydelig avstand fra båten for at den skal være i stand til å stanse. Vi ønsker ikke å komme i situasjoner der vi setter besetningsmedlemmer eller andres liv i fare, sier han.

Holdt avstand fra skipet

Det var fotograf Jan M. Lillebø som tok bildet av padleren på tirsdag.

For å ta bildet av henne brukte han den lengste telelinsen sin, som gjør at det ser ut til at Eikefet var mye nærmere skipet enn det som var tilfelle.

– På fotografiet ser det ut til at jeg er foran baugen på båten. Det er jeg ikke. Jeg ligger ved fjæresteinene på grunt vann, og der kan ikke Hurtigruten kjøre, sier Eikefet.

Jan M. Lillebø

Fotograf Lillebø er enig i at Eikefet holdt en god avstand fra Hurtigruten da han tok bilder av henne.

– Det jeg synes er interessant med bildet, er å vise den store størrelsesforskjellen mellom padleren og Hurtigruten, men skipet er selvsagt ikke helt oppe i fjæresteinene, slik bildet kan gi inntrykk av, sier han.

Større trafikk i sjøene

Kjell Asle Djupevåg, losoldermann i Kystverket, erfarer at det er en økning i antall sjøaktiviteter på sjøen, som kan føre til farlige situasjoner.

– Folk må være forsiktige og ha en forståelse for at større skip kan ha en begrenset mulighet til å avvike fra den kurslinjen de kjører i, sier han.

Riktig plassering og lav fart er ifølge Djupevåg nøkkelordene.

– Det er veldig mange som bruker sjøarealet. Både kajakkpadlere, småbåter og seilbåter må plassere seg slik at de ikke er i veien for skipstrafikken, sier han.