BKK jobber på spreng for å fjerne trær fra linjene.

– Vi har fortsatt en del strømløse kunder. Det gjelder særlig områder på Osterøy, i Lindås; Meland, Samnanger og på Radøy, sier kommunikasjonsrådgiver i BKK Anne Mette Tuvin.

Her kan du se kartet som viser strømbruddene

Klokken 07.45 i morges var 9400 BKK-kunder fortsatt uten strøm. Litt før klokken 10 var tallet litt over 8800. Strømbruddene skyldes i hovedsak trær som har veltet over linjen. Etter noen få timers hvile i natt, var montørene på plass igjen klokken seks.

– Vi advarer folk mot å prøve å fjerne disse trærne selv. Trær som har vært i kontakt med ledningene kan fortsatt være strømledende, selv om de har ramlet i bakken. Derfor er det viktig at det er våre montører som utfører denne jobben, sier Tuvin.

Hun opplyser at sperrede veier gjør arbeidet ekstra vanskelige for montørene som er sendt ut for å rydde opp.

– Flere steder er det rett og slett utfordrende å komme frem, sier kommunikasjonsrådgiveren.

På det meste var over 18.000 kunder strømløse i natt. Alle ble varslet via sms.

– Kundesenteret vårt var åpent til midnatt og åpnet igjen klokken seks i morges, sier Tuvin.

BKK håper å ha strømmen tilbake til Nordhordland i løpet av formiddagen.