En vanlig, liten tur-gassboks forårsaket de store skadene på Fjell-hytten tidlig i høst. Nå er saken avsluttet med 15.000 kroner i bot.

Da alarmen gikk om kvelden torsdag 6. september i år, var et følge på åtte personer til stede i Fjell-hytten. Hytten ligger mellom Blåmanen og Fløyen.

Hytten fikk store skader. På Twitter samme kveld skrev brannvesenet: «Det har vært en kraftig propangasseksplosjon i en hytte på Fløyen. Alle vinduer er blåst ut».

En talsmann for brannvesenet sa også at det var kommet sprekker i veggene og at hele takkonstruksjonen hadde løsnet.

Snart to måneder etter hendelsen har politiet avsluttet saken. Én person har fått og vedtatt en bot på 15.000 kroner, bekrefter politiadvokat Sigrid Sulland overfor BT.

NRK var først med å omtale boten. Sulland sier til BT at det var en relativt liten gassboks, av typen mange har med seg på tur, som eksploderte.

– Flasken ble stående oppå en vedovn som det var fyr i, sier politiadvokaten.

Det var åtte personer i hytten, og ifølge Sulland ble tre av dem lettere skadet.

– De åtte har hatt englevakt. Eksplosjonen var kraftig. Taket har bokstavelig talt løsnet og landet igjen, og i loftsetasjen på hytten er alt skjevt. Vinduer og karmer ble blåst ut, og noe ble funnet flere titalls meter unna. Mye må tas ned og bygges opp igjen.

Interiøret på innsiden av hytten var ødelagt og lå hulter til bulter, sa brigadeleder Knut Milde fra Bergen brannvesen til BT samme dag som eksplosjonen.

– Store skader på hytten

Hytten ble bygget i 1919 og eies nå av idrettsklubben Fjell-Kameraterne. Den ligger på 452 meters høyde på Midtfjellet. Dag Steiro er hytteformann i Fjell-Kameraterne og forteller at de nå holder på å bygge opp igjen Fjell-hytten etter eksplosjonen.

– Det første de måtte gjøre var å sikre pipen, og dekke til vinduene. Så har arbeidet stått litt på vent på grunn av det dårlige været, sier Steiro og fortsetter:

– Det er tydelig at det var en kraftig eksplosjon. Jeg har vært oppe og sett på hytten, og den har store skader både på innsiden og utsiden. Selv steinmurene som er rundt en meter tykke har fått skader.

Hytteformannen vet ikke hvor mye det koster og reparere hytten, og sier at det er forsikringsselskapet som tar seg av det.

– Vi må blant annet få på plass nytt tak, nye vinduer, fikse muren og bjelkelaget mellom første og andre etasje. I tillegg har vi hatt en stor jobb med å rydde utenfor. Der lå det mye glass og deler fra hytten som ble blåst ut av eksplosjonen.

Han er usikker på når hytten er klar for bruk igjen.

– Det er litt avhengig av været. Men jeg håper vi snart kan ta den i bruk igjen.

– Bør være svært forsiktig

Politiet ønsker fokus på saken fordi den etter deres syn viser hvor mye skade som kan forårsakes av uforsiktig omgang med selv en liten gassboks.

– Dette skyldtes en glipp ved uaktsomhet. Men man bør uansett være svært forsiktig med gass i sammenheng med andre varme kilder, sier Sulland.

Den bøtelagte personen, sier hun, er den som hadde mest med håndteringen av gassflasken å gjøre. Boten er gitt i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven.

Tre personer ble sendt til legevakt og videre til sykehus etter eksplosjonen. Helse Bergen opplyste at det gjaldt to menn på 66 og 65 år og en 42 år gammel kvinne.