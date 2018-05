«OVER HODET»: I retten denne uken ber Fusa-drapsmannen om å få slippe ut etter nær 30 år med sikring og tvang. Storebroren hans (bildet) visste ikke om rettssaken. – Vi som etterlatte er ikke klar for at han skal slippe ut. Men saken går sin gang, helt over hodet på oss. Det reagerer jeg på, sier han. FOTO: Ørjan Deisz