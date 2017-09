Bergen blir ikke vertsby for Europas største homofestival i 2020.

Bergen og tre andre byer har kjempet en knallhard kamp om å få arrangere Europride, den årlige festivalen som samler titusenvis av deltakere. Foruten Bergen, søkte Hamburg, Brussel og Thessaloniki i Hellas om å få arrangementet i 2020.

Lørdag ettermiddag ble valget tatt. Thessaloniki gikk av med seieren. Den greske byen har vært betraktet som knepen favoritt.

– Dessverre ble det ikke Bergen. Det er veldig kjedelig, men vi har gjort det vi kunne for å vinne, sier Joakim Aadland i Bergen Pride. Han har akkurat fått beskjeden når han snakker med BT på telefonen.

Alle europeiske byer som har Pride-arrangementer har stemmerett.

– Vi er veldig skuffet. Bergen ville vært et fantastisk vertskap og vi har hatt mange som har støttet oss, sier Aadland.

Byråd Horn fortsetter kampen

Byråd Erlend Horn (V) har drevet intens lobbyvirksomhet i spissen for Bergen-delegasjonen i Göteborg i forkant av avstemningen.

Han mente det virket helt åpent, og viste til hyggelige tilbakemeldinger om at Bergen hadde levert en god søknad og at byen er godt rustet for et så stort arrangement.

Horn er skuffet over utfallet.

– Jeg vil gi FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, journ. anm.) skryt for den fantastiske jobben de har lagt ned. Vi visste det var hard konkurranse. I dag er jeg selvsagt skuffet, men jeg er sikker på at Europride i Thessaloniki i 2020 blir fantastisk. Her hjemme skal vi fortsette kampen for en mangfold og inkluderende by hvor alle kan være og elske den man vil, sier Horn.

Flere representanter for Bergen Pride var med til Göteborg for å fronte kandidaturet til Bergen. Byråd Horn og hans politiske rådgiver Peder Lofnes Hauge holdt presentasjoner.

Ny pride-sjanse i 2022

Da Amsterdam var vertsby for Europride, kom det 70.000 tilreisende.

Nordeuropeiske byer har hatt de aller fleste arrangementene hittil. I konkurransen mot Bergen kunne det tale til Thessalonikis fordel.

Neste mulighet for Bergen er noe usikkert. København søker om World Pride i 2021. Da kan ikke Europride arrangeres.

– Nærmeste mulighet er 2022, men det viktigste nå er å bygge Regnbuedagene som et folkerikt arrangement i Bergen. Det legger vi fokuset på i tiden fremover, sier Aadland.

For fire år siden kom det 2000 mennesker til Regnbuedagene. I år var tallet 20.000.

– Forhåpentligvis kommer det 30.000 til den første uken i juni neste år.