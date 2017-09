Lørdag ettermiddag blir det avgjort om Bergen blir vertsby for Europas største homofestival i 2020.

Bergen og tre andre byer kjemper om å få arrangere Europride, den årlige festivalen som samler titusenvis av deltakere. Byråd Erlend Horn (V) har drevet intens lobbyvirksomhet i spissen for Bergens-delegasjonen i Göteborg i forkant av avstemningen.

– Det virker helt åpent. Vi har fått hyggelige tilbakemeldinger om at Bergen har levert en god søknad og at byen er godt rustet for et så stort arrangement, sier byråden.

Foruten Bergen, har Hamburg, Brussel og Thessaloniki i Hellas søkt om å få arrangementet i 2020.

Stor symbolverdi

Den greske byen har vært betraktet som knepen favoritt. Ifølge Erlend Horn kan det tale til Thessalonikis fordel at nordeuropeiske byer har hatt de aller fleste arrangementene hittil.

Men Venstre-byråden er likevel optimist på Bergens vegne. Sykkel-VM har ikke akkurat svekket mulighetene.

– Vi har forsøkt å bruke bildene fra sykkel-VM på en smart og litt indirekte måte. Vi har fått vist nydelige bilder og dokumentert at Bergen er en solid arrangørby. Men det handler minst like mye om betydningen dette arrangementet kan få. Det er ikke bare en heidundrende folkefest, men har også en enorm symbolverdi. Tenk på signaleffekten, for eksempel for en usikker 15-åring eller en syrisk flyktning som tilhører LHBT-miljøet (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner), sier Horn.

Stor tilstrømming

Hvis Bergen blir tildelt Europride, vil tilstrømmingen av folk bli stor.

– Da Amsterdam var vertsby, var det 70.000 tilreisende. Jeg vil tro vi kan forvente titusener av mennesker til Bergen hvis vi får arrangementet, sier Horn.

Flere representanter for Bergen Pride har vært med til Göteborg for å fronte kandidaturet til Bergen. Byråd Erlend Horn og hans politiske rådgiver Peder Lofnes Hauge har holdt presentasjoner. Lørdag er de på vei tilbake til Bergen, og nå venter de spent på utfallet av avstemningen som begynner i 16.30-tiden.

– Alle europeiske byer som har Pride-arrangementer har stemmerett, sier Horn.