Fem selskaper ønsker å etablere seg i Bergen. Men det finnes ett hovedproblem for kommunen.

Siden september i fjor har fem selskaper vært i dialog med Bergen kommune om etablering av elektriske sparkehjul i sentrum: Opef, Fitjeans, Voi, Tier og Zvipp.

Grunnen er at Bergen kommune må gi sin tillatelse til all form for virksomhet på offentlig grunn.

Så langt har ingen fått positivt svar, men nå ser kommunen på løsninger som kan åpne for utleie av elsparkesykler i Bergen.

– Kan settes overalt

Bymiljøetaten i Bergen kommune tar seg av spørsmål som angår vei, byrom og parker. Spørsmålet om elsparkesykler har havnet på deres bord.

Det er flere grunner til at ingen av selskapene har fått ja.

– Hovedproblemet er at elsparkesyklene i utgangspunktet kan settes overalt. Vi ønsker ikke den samme situasjonen som har oppstått i Oslo, sier avdelingsleder Tord Honne Holgernes.

Skaper problem for andre

De fleste elsparkesyklene kan leies via telefonen, slik som bysyklene i Bergen. Men i motsetning til bysyklene så finnes det ikke faste parkeringsplasser. Man kan plukke opp og sette fra seg sparkehjulene på gaten innenfor et gitt område («geo-fencing»).

Den løsningen er ikke Holgernes fornøyd med.

– Tenk deg at noen setter fra seg et sparkehjul på fortauet. Eksempelvis vil svaksynte, blinde, personer i rullestol og syklister ha problemer med å komme seg forbi, forklarer han.

Fakta: Regler for bruk av elsparkesykkel Det er ingen aldersgrense for bruk av elsparkesykkel. Det er likestilt med sykkel.

Det er ikke påbudt med hjelm.

Maksfarten kan ikke overstige 20 km/t.

Ifølge Statens vegvesen bør de som ferdes på hjul vise hensyn til gående på fortau. Kilde: Aftenposten.no og Lovdata

Ser på løsninger for å tillate elsparkesykler

I Oslo og Trondheim har det vært mulig å leie elsparkesykler i flere måneder allerede. Bymiljøetaten i Bergen har sett til disse kommunene i sin jakt på løsninger.

– Vårt utgangspunkt er at vi hele tiden ønsker å vurdere spørsmålet ut fra erfaringene andre norske og europeiske byer har gjort, sier Holgernes.

Han sier at Trondheim nylig har strammet inn på utleie til slik virksomhet.

For etaten er det viktig å ivareta alle interesser – og å tenke på alle myke trafikanter. Meldingen fra etaten er at det er naturlig å ha klar en vurdering med faglig anbefaling denne høsten.

Selskap: – Bra område

Zvipp AS er ett av selskapene som ønsker å etablere seg i Bergen. Daglig leder Eirik Thune er åpen om ambisjonen.

– Vi synes Bergen by kan være et bra område for elsparkehjul, sier han.

Kommunale krav og regler kan imøtekommes, sier Thune.

– Vi har mange alternativer for å tilrettelegge for det lokale myndigheter ønsker. Vi tar hensyn, sier Thune.

Problemet med parkeringsplass har han en idé om å løse.

– Man kan få til 30 slike områder i Bergen sentrum, sier Thune, og mener områder på ti ganger ti meter vil dekke behovet.

Trygg Trafikk håper på fornuftige løsninger

Trygg Trafikk innser at fremkomstmidler som elsparkesykler er kommet for å bli.

– Og vi må nok tilpasse oss det. Vi har sagt i flere år at trafikkbildet i byene våre kommer til å bli mer kompliserte. Den utviklingen kan vi nok ikke stoppe, sier Knult Olav Røssland Nestås i Trygg Trafikk Hordaland.

– Hvordan tenker du Bergen kommune bør legge til rette for dette?

– Det handler om å ha fornuftige tilpasninger, slik som aldersgrenser for dem som får leie. Bergen kommune bør ha en fornuftig gjennomgang for å se hvilke regler som skal gjelde, sier Nestås.