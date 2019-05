Samtidig som passasjerene får beskjed om at nattoget til Oslo er innstilt, kommer det melding om at det ankommer tidligere enn normalt. – Toget går, sier Vy.

Tekniske problemer skaper krøll for passasjerene som skal til Oslo med nattoget fra Bergen natt til lørdag.

De siste timene har det haglet inn med endringsmeldinger om hvilken perrong toget skal stoppe ved. På et par timer har det kommet elleve-tolv varsler gjennom Vy-appen.

Litt mer problematisk er det at Vy varsler at avgangen er innstilt. Samtidig sier selskapet at toget kommer frem for tidlig, 0600 mot planlagt 0613.

Skjermdump

Toget går

Pressevakt Nina Schage i Vy sier at toget går som planlagt.

– Det er en feilmelding som ligger inne i appen og på nettsidene. Men toget er ikke innstilt. Det kommer frem 13 minutter tidligere fordi det kjører via Roa istedenfor Drammen.

Schage sier de jobber med å rette opp i feilen, og ber BT kontakte det statlige selskapet Entur for å høre hva som kan være årsaken.

– Det er de som eier systemet som ligger bak. Vi er ikke helt sikre på hva som er skjedd.

Servicesjef Rune Sperlin i Entur sier de har oppdaget en feil i rutedatabasene sine.

– Vi er redd det skal gjelde flere tog, men det ser ut som om det bare er det toget det gjelder.

Skjermdump

Mange oppdateringer

Sperlin sier de jobber med å rette opp i feilen.

– Forhåpentligvis blir dette rettet opp av våre tekniske folk. Og så satser vi på at Vy legger ut en melding på sine sider om at det er mulig å kjøpe billetter.

Da pressevakt Schage i VY får høre om de mange oppdateringene som er kommet via appen, påpeker hun at BT kan ta kontakt med Bane NOR, som er det statlige selskapet som bestemmer hvor togene skal stanse.

– Dette kan være en del av den samme tekniske feilen. Det skal ikke være noen grunn til sporendringer.

Fra Bane NOR får BT opplyst at det nok er problemer med det tekniske anlegget. Det er ikke varslet om sporendringer fra togledelsen i Bergen.