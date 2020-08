Åpning av Olav Kyrres gate forsinket: – Sjokkerende og skandaløst

Nå opplyser Statens vegvesen at Olav Kyrres gate først åpner i 2021.

Åpningen av Olav Kyrres gate er ytterligere forsinket. Bildet er fra april i 2019 da Olav Kyrres gate ble stengt for busstrafikk. Foto: Eirik Brekke

I februar meldte Statens vegvesen at arbeidene i Olav Kyrres gate ville være ferdig i slutten av november 2020.

Men nå er arbeidene ytterligere forsinket.

– Prosjektet jobber med å gjøre korrigerende tiltak, og vi vil komme tilbake med ny informasjon når vi vet mer om åpningsdato i 2021, sier fungerende prosjektleder Beate Riisnæs i Statens vegvesen i en pressemelding som ble sendt ut onsdag formiddag.

– Veldig dramatisk

Steinar Kristoffersen, som er daglig leder i Bergen sentrum, reagerer sterkt.

– Det er sjokkerende, egentlig skandaløst. Tilgjengelighet er enormt viktig. Når den viktigste hovedpulsåren og hovedkollektivgaten er stengt, er det veldig dramatisk for omsetningen i hele sentrumskjernen, sier Kristoffersen.

Ifølge Statens vegvesen er det flere årsaker til at åpningen blir forsinket.

I tillegg til at prosjektet er påvirket av covid-19, har det vært store utfordringer med dårligere grunnforhold enn forutsatt langs Byparken og til Nordahl Bruns gate.

Ved åpning av nye gatetverrsnitt er det oppdaget mye gammel infrastruktur som er i så dårlig stand at den må byttes ut, går det frem av pressemeldingen fra Statens vegvesen.

– Lav forståelse

– Det virker som at forståelsen for hvilke konsekvenser dette får for småbedrifter og andre bedrifter er relativt lav hos Statens vegvesen. Det virker som om det ikke er så nøye, sier sentrumsleder Kristoffersen.

Han forteller at ingen har vært i dialog med dem før skrivet om forsinkelser kom.

– Ingen spør hva kan vi gjøre. Å få infrastrukturen på plass før julehandelen, er et halmstrå for mange småbedrifter og andre bedrifter. Det de tjener i november og desember skal de tære på resten av året. Dette er enormt skuffende, sier Kristoffersen.