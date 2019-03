– Det ble tydelig veldig tidlig at Karoline var nysgjerrig på livet.

Forrettende prest, Ketil Nødtvedt, fortalte om Karoline på vegne av hennes foreldre.

– Karoline ble tatt med overalt, hun likte det. Hun var et sosialt vesen. Hun var aktiv og sosial, uten at hun ville være midtpunkt, og hun inkluderte de andre, sa Nødtvedt.

Også ektemannen John Zatta snakket om Karoline under minnestunden.

– Jeg tror jeg blir sterkere, men denne følelsen jeg har nå er som en kniv som stikker i hjertet mitt. Hun ønsket det bedre for alle andre. Hennes familie, min familie, hennes venner, som også har blitt mine venner, vil savne denne herlige kvinnen. Jeg har mistet min bestevenn, det er vanskelig å komme over dette, sa ektemannen.

Søndag 10. mars styrtet et fly med 157 personer om bord utenfor Etiopias hovedstad Addis Abeba. Karoline Aadland (28) var på jobb for Røde Kors da flyet styrtet.

Hun reiste fra Oslo lørdag og skulle til Nairobi via Addis Abeba.

Etiopiske myndigheter har meddelt at det vil gå mange måneder før det kan foreligge sikker identifikasjon av omkomne etter flystyrten 10. mars.

– Minnegudstjenesten torsdag 28. mars vil derfor være det endelige farvel med Karoline Aadland, og den vil erstatte en begravelse/bisettelse. Men i stedet for kiste og jordpåkastelse vil det være en lystenningsseremoni som markerer overgivelsen, sier Nødtvedt.

– Ekstremt fordomsfri

Aadland var ferdig med studiene ved Norges Handelshøyskole (NHH), og var økonomimedarbeider i internasjonal avdeling for Røde Kors. Hun har tidligere arbeidet både i Unicef og i Leger Uten Grenser.

Anne Karin Stensland var venninne av Aadland. Dagen etter ulykken fortalte hun BT at Aadland gjorde alt for andre, og lite for seg selv.

– Jeg tror hvis jeg skulle sagt ett ord om henne, er det at hun var så ekstremt fordomsfri. Alle valgene hun tok var for å gjøre verden til et bedre sted. Jeg kunne se i øynene hennes og se at hun var en person som virkelig brydde seg, sa Stensland.

Røde Kors/NTB scanpix

Oppretter minnestiftelse

Aadland opprettet stiftelsen SOMTO i 2016. SOMTO står for «Somesha Mtoto», som er swahili, og betyr «Utdann et barn». Familien opplyser at SOMTO nå vil bli omdannet til en minnestiftelse for henne.

– Stiftelsen ble drevet av Karoline og har som formål å hjelpe underprivilegerte barn i Nairobi, Kenya med utdanning og livsopphold. Familien har besluttet å gjøre stiftelsen om en til en minnestiftelse for Karoline som skal videreføre og videreutvikle hennes livsverk. Arbeidet med å bygge opp stiftelsen og legge grunnlaget for drift og vekst er i full gang, har Bjørn Richard Johansen, talsmann for familien, tidligere sagt til BT.