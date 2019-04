Både fjellgeitene og byduene kan nyte sol fra skyfri himmel.

Noen tilbringer ferien med ski på bena, mens andre holder seg hjemme i byen. Uansett, ser det ut til at alle får muligheten til å jobbe med brunfargen.

Meteorolog Frode Hassel kan bekrefte at sole vil skinne både høyt og lavt.

– Det ser veldig lovende ut både i byen og fjellet. Det er litt kaldere på fjellet, så temperaturene ligger på minussiden. Det blir enda kaldere på nattetid. Hvis man skal stå på ski, må man nok smøre med blått, sier meteorologen.

Til tross for at det er kaldt i luften, forteller Hassel at vi kan se frem til litt varmere temperaturer.

– Når helligdagene begynner, vil vi se en stigning i temperaturer både på fjellet og i byen. Dagtemperaturene i byen vil stige til 15-17 grader i løpet av neste uke, sier han.

Ut i snøen

Randi Helene Jensen sitter på Nygård bybanestopp og venter på bybanen.

– Jeg skal til Hallingskeid i påsken. Jeg har hus der og været ser flott ut, sier Jensen.

Hun er på vei dit nå, men må først en tur hjemom igjen fordi hun glemte noe. Hun har ikke bestemt seg for hva hun skal finne på i påsken, men en ting er hun sikker på:

– Jeg skal ut i snøen! Jeg går ikke så mye på ski lenger, men jeg skal i hvert fall ut og gå, sier Jensen.

Ski og trampoline

I Nygårdsparken løper Vegard rundt mens pappa Andreas Grime følger med. Ved siden av sitter vennen Chris Rye og ser litt sliten ut.

– Han er litt fyllesyk, skjønner dere, sier Grime og ler.

Selv om formen ikke er helt på topp i dag, har Rye store planer for påsken.

– Vi skal først være hjemme i helgen, også skal vi være et par dager på hytten i Hardanger. Etter det skal vi på en annen hytte på Sandane i Sogn og Fjordane, sier han.

Grime har liknende planer selv, og skal på hytten i Kvamskogen.

– Hvis det er snø, skal vi stå litt på ski. Det blir i hvert fall deilig når det er så fint vær. Og så har vi kjøpt en trampoline vi skal sette opp til barna, forteller han.

Værmeldingen er begge to fornøyde med, og de ser frem til en solfylt påske.

– Jeg satt akkurat og så på værmeldingen. Det ser helt fantastisk ut, og det blir avslappende å komme seg opp på fjellet og koble litt av fra hverdagen, sier Rye.

Bypåske

Litt bortenfor sitter Stine Marie Vikanes, Rebekka Tonheim Nordvik og Malin Kyster. De har ingen planer om å komme seg på fjellet påsken.

– Jeg skal til Sørlandet og besøke en venninne. Vi skal ut og kjøre båt i finværet, sier Vikanes.

Nordvik og Kyster planlegger å holde seg hjemme, men gleder seg til å nyte det fine været.

– Påskefargen er jo gult! Da skal det være sol ute, sier Nordvik.

– Jeg tenker det blir helt fantastisk med så mye fint vær, det blir skikkelig deilig. Vi skal sikkert grille og gjøre andre uteting, man må jo være ute når det skal være så fint, sier Kyster.

Satser på mange skritt

Kåre og Marita Eeg er ute og går tur med hunden Simba.

– Vi skal være hjemme i påsken, og planlegger å gå en del turer i finværet, sier Kåre.

Han forteller at han har gått 20.000 skritt hver dag i det fine været.

– Det er deilig med sol, og vi er glade i å gå tur, så det blir nok mange turer på oss i påsken, sier han.

– Bare å nyte

– Når det først kommer høytrykk om våren, pleier de å ligge en stund, så det er bare å nyte finværet, sier meteorologen.

Likevel minner han på at det ikke bare kommer positive ting ut av mye sol.

– Det er fare for gress- og lyngbrann så man må huske å være forsiktig med åpne flammer. Vi vil helst unngå skogbrann, sier Hassel.

Del gjerne dine påsketips i kommentarfeltet!