Uvær og rasfare på Vestlandet

Uvær med storm og nedbør har ført til stengte fjelloverganger eller kolonnekjøring i Sør-Norge. Det er stor skred- og flomfare på Vestlandet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

STENGT: Veien over Vikafjellet er stengt. Foto: Rune Sævig (arkiv)

NTB

Erlend Langeland Haugen

Riksvei 15 over Strynefjellet ble først stengt i 5.30-tiden lørdag, men allerede klokken 3.35 natt til lørdag meldte Vegtrafikksentralen at riksvei 13 over Vikafjell ble stengt på grunn av uværet. Den blir ikke åpnet i dag.

Kolonne på Hardangervidda

I 16–tiden lørdag er status på fjellovergangene følgende:

E16 Filefjell: Åpen

E134 Haukelifjell: Åpen

Rv. 7 Hardangervidda: Kolonnekjøring

Rv. 13 Vikafjell: Stengt, åpnes ikke i dag

Rv. 15 Strynefjell: Stengt

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Åpen, men glatt

Fv. 50 Hol-Aurland: Ble åpnet i 14-tiden etter kolonne

Fv. 53 Tyin-Årdal: Åpen

Flere ferger i gang igjen

Flere fergestrekninger er eller har vært innstilt på grunn av uværet på Vestlandet, siste status BT har fått opplyst er i 16-tiden:

Skånevik–Matre–Utåker: Normal drift fra kl. 16.45

Rutledal–Losna og Losna-Krakhella: Anløp til Krakhella ble gjenopptatt i 13-tiden, anløp Losna fortsatt innstilt på grunn av uvær.

Fedje–Sævrøy: Normal drift fra 10.40.

Oldeide–Måløy: Normal drift fra 10.40.

Rødt varsel, stor fare

Det er for øyeblikket rødt farevarsel for Indre Fjordane, Voss og Hardanger, der det på grunn av forholdene ventes stor snøskredfare på grunn av fokksnø og våt snø, som kan medføre flakskred lørdag.

Årsaken er et kraftig lavtrykk ved Island som kommer inn i Norskehavet. Dette gir kraftig vind og store nedbørsmengder, opplyser vakthavende meteorolog Camilla Albertsen hos Stormgeo til BT.

– Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse, advarer meteorologene på farevarselsidene til Yr.

Det ventes mye regn, 80–90 millimeter på 24 timer, og fra natt til lørdag mot lørdag kveld, lokalt opp mot 50–70 millimeter på 12 timer. Relativt høye temperaturer og mye vind vil i tillegg føre til stor snøsmelting.

Dermed øker faren for flom, jord-, sørpe- og flomskred for store deler av Vestlandet, advarer Varsom.no.

Mye vær langs kysten

For Vestland er det skredvarsel på betydelig nivå. Langs kysten av Vestlandet og i fjellet er det vind- og værvarsel på gult nivå svært mange steder.

– Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse, heter det i anbefalingen.

Publisert: Publisert 11. januar 2020 07:06 Oppdatert: 11. januar 2020 16:50

Mest lest akkurat nå