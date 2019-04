Dødsulykken i Åsane: Tenåring innrømmer å ha kjørt bilen

Tre unge menn er siktet for å ha stukket fra dødsulykken søndag. Nå har én av dem erkjent at han kjørte bilen - og at han forlot stedet etter krasjen.

Ulykken i Ervikvegen søndag kveld endte med at en mann tidlig i 20-årene omkom. Det skal ha vært seks personer i bilen, i alderen 17 til 21 år, da sjåføren i 22-tiden mistet kontrollen og kjøreturen endte i et autovern av betong. Etter ulykken ble det jaktet på tre unge menn som skal ha stukket fra stedet, og som politiet mener var i bilen. De tre ble funnet og tatt til Haukeland, der de fikk konstatert lettere skader. Mandag ble to av dem kalt inn til avhør hos politiet. Begge ble løslatt etterpå. Den ene, en 18 år gammel mann, erkjente i avhøret at han kjørte bilen og at han stakk av etter ulykken. Eirik Brekke – Har en formening – Han har erkjent de faktiske forhold, sier 18-åringens forsvarer, advokat Kaj Wigum. Han bisto klienten i mandagens avhør. – Har han sagt noe om hvorfor han forlot stedet? – Det har jeg ikke detaljene på. Politiadvokat Thomas B. Arntsen er påtaleansvarlig for dødsulykkesaken. Han kommenterer slik: – Vi har nå en formening om hvem føreren var. – Er det noen grunn til ikke å feste lit til 18-åringens forklaring? – Nei, det er det ikke. Men den tredje siktede skal avhøres i dag, tirsdag, og vi ønsker gjerne å ha alle forklaringer på bordet og se dem i sammenheng. Ifølge Arntsen er det pr. nå ikke på det rene hvorvidt 18-åringen har førerkort eller ikke. – Er det aktuelt å utvide siktelsen mot ham? – Jeg har ikke noe behov nå for å utvide. Men når han har erkjent det han har, så er det aktuelt å se på om også andre forhold bør tas med i siktelsen. Han er i hvert fall mistenkt for å ha kjørt bilen. FRED IVAR UTSI KLEMETSEN Blodprøver Det er tatt blodprøve av alle de tre siktede, opplyser politiet. Analysesvarene er ikke klare før om flere uker. Men både Arntsen og Wigum bekrefter at eventuell ruskjøring var tema i siktetavhøret av 18-åringen. – Vi utelukker ikke ruskjøring, sier politiadvokat Arntsen.