Slik ser det ut på byfjellene nå

Forrige helg gikk folk i kø opp til Fløyen. Denne helgen er det nesten tomt.

Betydelig færre mennesker tok turen opp Fløyen Lørdag, sammenliknet med forrige helg. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Forrige helg var det nærmest folkevandring mot Byfjellene og andre turområder, og det ble blant annet ny årsrekord for kommunens personteller på stien opp mot Ulriken.

Denne helgen ser det ut som trenden har snudd.

På turen opp fra Skansemyren lørdag formiddag møtte BT noen joggere, enkelte turgåere og en familie med tre barn.

Nina Wingsterners bruker byfjellene ofte.

– Jeg har aldri opplevd å sitte her ved Skomakerdiket og sett så lite folk. Her bruker det være masse folk midt på en lørdag. Kanskje de respekterer kommunen oppfordring å ikke gå i flokk på byfjellene. Dette er uvanlig, sier hun.

Forrige helg gikk folk i kø, denne lørdagen var det få folk opp Skansemyren. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Turvettregler i Bergen

Etter folkevandringen forrige helg, gikk byrådsleder Roger Valhammer (Ap) ut og sa at han ville vurdere nye tiltak for å hindre tette ansamlinger av folk på turstiene.

Og 24. mars kom Bergen kommune med turvettregler for å unngå faren for koronasmitte:

Hold avstand

Husk hånd- og hostehygiene

Gå på høyre side

Gå på tur når færre folk er ute

Prøv alternative turveier

I tillegg har kommunen innført enveisgåing opp Oppstemten og Stoltzekleiven, noe som betyr at folk må bruke en av de alternative rutene ned igjen.

Betydelig færre mennesker tok turen opp Fløyen Lørdag, sammenliknet med forrige helg. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

På tur andre steder

Byrådsleder Roger Valhammer er svært fornøyd med utviklingen.

– Det er litt kaldere i dag enn forrige helg. Men jeg håper dette betyr at flere er ute på tur andre steder, i nærmiljøet og oppdager nye turområder. Og ikke minst tar hensyn til de nye turvettreglene.

Administrerende direktør for Fløyen, Anita Nybø, er enig med Valhammer.

– Jeg vil tro at folk tar turvettreglene til etterretning, og at det er grunnen til at det er mindre folk i byfjellene. Vi står sammen om dette og lar krisen gå over sammen, sier hun.

Ingen barn lekte på lekeplassen på Fløyen da BT tok turen opp. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ti alternative fjellruter

Hun forteller at Fløyen har publisert ti alternative fjellruter med utgangspunkt i Fløyen slik at folk kan holde avstand hvis de ønsker å gå en tur.

Nybø legger også vekt på at det er viktig å følge turvettreglene til kommunen hvis man skal gå tur.

– Jeg tror det at folk følger reglene vil ha stor betydning for hvor fort dette kommer til å gå over.

Her nyter noen utsikten fra Fløyen uten folkemengden. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen