To ganger daglig passerer Hurtigruten Hustadvika. Men ikke i det dårlige været lørdag.

Allerede klokken 10 lørdag morgen skulle MS «Polarlys» ha forlatt Trondheim og seilt sørover til Bergen. Men vel ett døgn seinere ligger fremdeles hurtigruteskipet ved kai i Trondheim.

Selskapet har i stedet leid inn to fly som skal frakte de 400–500 passasjerene til Bergen. Flyene skal også plukke opp passasjerer fra Bergen og fly dem til Trondheim.

Været roet seg

Hurtigruteskipet MS «Nordkapp» som skulle ha seilt nordover fra Bergen fredag kveld, ble i stedet liggende i Bergen til lørdag formiddag fordi værmeldingene for Stad og Hustadvika var så dårlige.

Skipet passerte Hustadvika først søndag morgen. Da hadde været roet seg atskillig i forhold til dagen før.

Christian Erik Bergheim (arkiv)

– Få ganger i året

– Det er kapteinen om bord som bestemmer om vi legger ut på havet, eller prøver å legge til kai i såpass dårlig vær som det har vært langs kysten det siste døgnet. Det hender noen få ganger i året at vi velger å bli liggende til været løyer, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til BT.

Rune Sævig (arkiv)

Han forteller at skipet MS «Lofoten» skulle ha seilt sørover over Folda natt til søndag og videre over Hustadvika søndag kveld. Hurtigruten valgte å la dette skipet vente ved kai i Rørvik et halvt døgn til været hadde bedret seg.

Skipet dropper også Trondheim, Kristiansund og Molde og seiler i stedet rett til Ålesund.

Lenger nordpå har de flere kanselleringer og forsinkelser på grunn av været.

– Vi har valgt å gjøre dette på grunn av en risikovurdering, sier Ege.

De største skipene til Hurtigruten er knapt 140 meter lange, og har plass til 500 passasjerer.

Til sammenlikning har «Viking Sky» en lengde på 230 meter og kan ta imot om lag 950 gjester.

To utfordringer

Det er først og fremst to ulike utfordringer for skip i dårlig vær.

Det ene er å krysse de åpne, tøffe havstykkene som Stad, Hustadvika og Folla.

Da spiller mange faktorer inn, slik som sikt, vindstyrke, vindretning, bølgehøyde, strøm og flo og fjære.

Men det kan faktisk være enda vanskeligere for skipene å klare å komme seg til kai i uværet.