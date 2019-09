I motsatt kjørefelt kom Dag Eivin Hagesæter. – Jeg trodde jeg skulle få den inn frontruten.

Mye regn og kraftige vindkast preget Vestlandet i helgen. Stian Løvik var ute å kjørte søndag ettermiddag med to barn i baksetet, da han merket at campingvognen begynte å vingle.

På Ognasundbrua på E39 i Rogaland tok et kraftig vindkast tak i vognen.

– Jeg satt og så på at den vinglet i speilet, men kunne ikke bremse, for da hadde den lagt seg helt over i motsatt felt, forteller Løvik.

– Så kom den plutselig opp på ene siden, og da svingte jeg brått for å få den ned på bakken igjen.

– Syk opplevelse

I motsatt felt kom Hagesæter, som var på vei hjem til Bergen. Plutselig fikk han øye på campingvognen som kom mot dem. Hagesæters bil filmet nestenulykken i 360 grader.

– Jeg trodde den skulle velte over bilen vår. Jeg tenkte at her er det best å legge seg nærmest mulig autovernet.

– Det var en syk opplevelse.

Fryktet for reisefølget

Yr skriver på sine nettsider at vindhastigheten ble målt til 20,0 m/s på nærmeste værstasjon den søndagen. Det er den høyeste målingen i området så langt i høst.

– Vi visste jo at det var dårlig vær, og hadde egentlig vært redd for å bli værfast i Stavanger. Men da fergene gikk bestemte vi oss for å kjøre likevel.

Løvik på sin side forteller at han ikke opplevde vinden som veldig sterk, verke på fergen før, eller mens de kjørte, men at det plutselig kom et skikkelig vindkast.

– Jeg klarte ikke å tenke på hvor galt det kunne gått før vi kom om bord på neste ferge. Ungene var helt skjelvne, forteller Løvik.

Odd E. Nerbø (arkiv)

Flere uheldige

Kort tid etter herjet vinden med en annen campingvogn, denne gangen på Hardangerbrua.

Rundt 16.30-tiden meldte Vegtrafikksentralen at riksvei 13 var stengt etter at en campingvogn hadde veltet. Sterk vind på broen gjorde at campingvognen ble knust mot autovernet.

– Det er vanvittige køer og broen har vært stengt i over én time. Den campingvognen er knust i fillebiter, fortalte Odd E. Nerbø, som var ved ulykkesstedet.

Det ble ikke meldt om personskader, men det oppsto lange køer på grunn av opprydningsarbeidet.