VARMERE OG VÅTERE: – For å studere klima kan man ikke se på endringer fra år til år, men over lengre tid. Da er ingen tvil om at vi har fått et varmere og våtere klima i Bergen og på Vestlandet, og det er heller ingen tvil om at det vil bli enda varmere og våtere, sier Tore Furevik, professor ved UiB. BERGENS TIDENDE (ARKIV)