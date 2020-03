Her blir det koronaklinikk: – Det blir krevende

Kommunens sengepost ved Helsehuset blir avviklet. I stedet blir det koronaklinikk med plass til 20 pasienter.

Birger Norderud Lærum skal nå gjøre om kommunens sengepost på Helsehuset til en koronaklinikk. Foto: Ørjan Deisz

Det neste døgnet blir kommunens sengepost ved Helsehuset tømt for pasienter. Så skal den reorganiseres og settes opp som en ren koronaklinikk. Tilbudet vil være for pasienter som trenger døgnbehandling, men som ikke er så syke at de må på sykehus.

– Kriterier for innleggelse er ikke helt klare ennå, siden beslutningen ble tatt i dag. Men ett alternativ er at pasienten må ha fått konstatert korona for å bli innlagt. I så fall vil det bli en krevende drift, da ansatte må ha på seg fullt beskyttelsesutstyr hele tiden, sier leder for øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD), Birger Norderud Lærum.

Ikke fullt belegg

Da meldingen om reorganiseringen kom, var det 12 pasienter innlagt ved døgnenheten. Ifølge Lærum må de pasientene som vanligvis er i målgruppen for ØHD nå tas vare på av fastleger, sykehjem og sykehus.

– Men vi ser at presset på ØHD ikke er så stort nå, vi har ikke hatt fullt belegg, sier han.

Gjennomsnittlig liggetid ved posten er vanligvis 2–5 døgn.

Birger Norderud Lærum forventer at det kan bli mange eldre blant pasientene som kommer til koronaklinikken. Foto: Ørjan Deisz

– Legevakten i kne

Når alle pasientene er ute, skal klinikken reorganiseres til en ny type drift. Allerede nå avhjelper personalet ved klinikken Legevakten og kommunens smittevernarbeid.

– Legevakten har et helt enorm press om dagen. De jobber helt fantastisk, men er i kne. Derfor skal vi avhjelpe dem før vi starter opp koronaklinikken, sier Lærum.

50 ansatte

Hvis det er behov, kan koronaklinikken ta imot de første pasientene mandag. I første omgang vil det bli plass til 20 pasienter. Så kan kapasiteten øke etter hvert.

– Vi vil ha utstyr til å hjelpe folk med oksygen, inhalasjon og generell støttebehandling. Men de som er livstruende syke, og for eksempel trenger respirator, skal til sykehuset, sier Lærum.

ØHD har rundt 80 ansatte når alle er på plass, men pr. i dag er de cirka 50. Pr. i dag er fem avsatt til legevakt og smittevern, men dette vil øke etter hvert som ordinære pasienter skrives ut det neste døgnet.