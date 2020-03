Fant udetonert militært sprengstoff på Skoltegrunnskaien

Politiet har sperret av et område på Skoltegrunnskaien etter at det fredag formiddag ble funnet sprengstoff i grunnen. Den nasjonale bombegruppen har slått fast at det er en militær gjenstand.

Politoverbetjent Synnøve Malkenes på stedet. Politiet har opprettet en sikkerhetssone på hundre meter på Skoltegrunnskaien. Foto: Tor Høvik

– Forsvaret sier at det kan fremstå som en liten flybombe fra krigen, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt fredag ettermiddag.

Ved 14.15-tiden var Forsvaret på plass på Skoltegrunnskaien.

– Vi holder vakt, det er Forsvaret som tar seg av dette nå, sier operasjonslederen i politiet.

I 10-tiden fredag ble politiet varslet, da de fikk en telefon fra Bergen havn.

Folk fra Forsvaret er på plass fredag ettermiddag. Foto: Kyrre Fitje

Funnet under gravearbeid

Operasjonsleder Halleraker forteller at sprengstoffet ble funnet i forbindelse med gravearbeider i området.

– De stanset gravingen med en gang, og varslet politiet. Vi har to patruljer på stedet, sier Halleraker.

Politiet har opprettet en sikkerhetssone på 100 meter. Politibåten ble også tilkalt for å forhindre at båter kommer inn til området.

– Dette er helt ytterst på Skoltegrunnskaien, sier operasjonslederen.

To næringsbygg og tre båter som lå innenfor sikkerhetssonen ble evakuert. Ingen personer er skadet eller savnet, melder politiet på Twitter.

– Det kan være eksplosiver, vi kan ikke bekrefte noe. Gjenstanden, som kanskje er en granat, er fotografert. Bilder er sendt bombegruppen i Oslo. Vi er i en dialog om hvem som skal inn, sa politiets innsatsleder Ørjan Djuvik tidligere i dag.

Politiets bombegruppe har undersøkt gjenstanden som fremstår som et sprenglegeme fra krigen. Forsvaret er anmodet om bistand til å uskadeliggjøre og fjerne gjenstanden. Sikkerhetssonen på 100 meter opprettholdes, opplyser Vest politidistrikt.



Militær gjenstand

Politiets innsatsleder Ørjan Djuvik sa til BT ved 11.45-tiden at den nasjonale bombegruppen til politiet har bekreftet at det er en militær gjenstand, trolig fra krigens dager.

– Forsvaret er nå på stedet. De har satt i gang innledende undersøkelser og har ansvar for gjennomføringen, sier Djuvik fredag ettermiddag.

Hvor lang tid dette vil ta, vet han ikke.

– Det kan gå relativt raskt, det kan også gå lenger tid. Det er for tidleg å sei noko sikkert, sier politiets innsatsleder.

Forsvaret mener at dette kan være en flybombe. Den ble funnet i grunnen på Skoltegrunnskaien under arbeid fredag morgen. Foto: 2211-tipser

Området blir evakuert etter funnet av sprengstoffet. Foto: Tor Høvik

Kontaktet bombegruppen

Halleraker forteller at de har tatt kontakt med den nasjonale bombegruppen til politiet som holder til i Oslo for at de skal vurdere hva som skal gjøres.

– Vi konfererer først med dem på telefonen. De ser på bilder for å avgjøre hva dette er og om de skal komme til Bergen. Hvis dette er forsvarsmateriell, er det Forsvaret som skal fjerne dette, sier operasjonslederen i politiet.

Brannvesenet ble kontaktet av politiet klokken 10.37 fredag formiddag.

– Vi ble bedt om å hjelpe til med vakthold og evakuering som da var i gang. Politiet fortalte at det var funn av sprenglegeme, og at det var kontroll på gjenstanden, sier vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen.

Politiets innsatsleder Ørjan Djuvik sier at politiets bombegruppe har slått fast at det er en militær gjenstand som er funnet. Foto: Tor Høvik

Foto: 2211-tipser

Måtte ut av kontoret

Heidi Angell Jakobsen, som jobber i Norsk Fiskeoppdrett AS, er blant dem som er evakuert etter funnet på Skolten.

– Nå fikk vi tidlig helg. Vi vet ikke hva de har funnet, men det er kanskje en bombe. Muligens fra andre verdenskrig, men vi vet lite, sier hun.

Selskapets kontor er innenfor evakueringsradiusen. Hun forteller at de har fått høre at Forsvaret skal inn, og at de må holde seg unna resten av arbeidsdagen.

Håper å få jobbe

Bjørn Palmork er daglig leder i WWL ALS Nordic. Sammen med kontorkollega Anders Neteland i Wilhelmsen ships service As står han og ser på evakueringen av kaien.

– Vi håper jo at vi skal få komme tilbake på jobb i dag. Vi har mye arbeid igjen før helgen. Blir vi her hele dagen, blir det en lang kveld, sier Palmork.

Neteland forteller at de ikke har fått mye informasjon om situasjonen.

– Vi satt og jobbet før vi ble evakuerte av politiet. Alt vi vet, er at de har funnet en gjenstand under gravearbeid, og at de mistenker at den er eksplosiv, sier Neteland.

– Den er nok fra krigens dager, legger Palmork til.