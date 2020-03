Byråden reagerer på kroppspress blant russ: – Vi kan ikke legge ansvaret på ungdommene

Byråden for kultur, mangfold og likestilling etterlyser tiltak mot kroppspress og seksualisering av unge kvinner.

BT skrev forrige uke om russebusser i bergensområdet som la ut bilder med tekst som «ingen feite horer» og «horer skal veies» i sosiale medier. Bildet er redigert for å anonymisere personer og bussnavn. Foto: Skjermdump

Likestillingsbyråd i Bergen, Katrine Nødtvedt, reagerer på innholdet i bilder og videoer som blir delt av russebusser i sosiale medier.

Hun mener innhold som «ingen feite horer», «horer skal veies» og «alle jenter bruker metoo» viser en ukultur som er et resultat av et samfunn hvor jenter og kvinner må strekke seg etter urealistiske idealer.

– Jeg blir skuffet og opprørt over at ungdommer synes det er greit å skrive slike ting, sier Nødtvedt.

– Ikke uskyldig ungdomsmoro

Byråden mener det er synd at holdninger som kan skape kroppspress, blir fremmet av ungdommer med mange følgere i sosiale medier. Samtidig er hun opptatt av å se saken fra et større perspektiv.

– I kjølvannet av #metoo er vi nødt til å ta et oppgjør med måten vi lar menn omtale kvinner. Russesanger og innhold på sosiale medier er ikke uskyldig ungdomsmoro, dette er et symbol på en kultur hvor kvinners seksualitet ikke eies av dem selv, mener Nødtvedt.

Katrine Nødtvedt (MDG) mener forbud mot retusjert reklame kan bidra til å snu en negativ trend. Foto: Eirik Brekke

– Ikke bare jenter

Hun presiserer at det ikke bare er jenter som blir utsatt for kroppspress. Byråden synes det er synd at mange ungdommer generelt opplever stort fokus på utseende og kropp.

– Dette er et stort samfunnsproblem. Vi kan ikke legge alt ansvar på ungdommene. Det er de med makt som må gjøre noe med dette, sier hun.

Nødtvedt får støtte fra bystyrerepresentant Joel Ystebø (KrF). Han er selv russ i år, og elev ved Danielsen videregående skole. Ystebø reagerer på språkbruken blant enkelte russegrupper.

Joel Ystebø (KrF) er opprørt over kvinnesynet som kommer frem i meldingene som er delt av russ i sosiale medier. Foto: Paul S. Amundsen (ARKIV)

– Som russ er jeg både sint og flau. Man kan ta lett på dette og tenke at russ er russ, og håpe at de ikke mener det samme om 20 år, men problemet er at slike ting kan bidra til å skape en vond russetid for mange unge, sier han.

– Påvirker miljøet på skolen

Ystebø mener presset om å være god nok, fin nok og kul nok er del av en ukultur rundt russetiden.

– Vi skal feire endt skolegang, og det er god takhøyde for at russen tøyer grenser og har det gøy. Samtidig må vi ha et større perspektiv, og huske at russen påvirker hele miljøet på skolen. Jeg kjenner et ansvar for at de yngre elevene ikke skal ha dårlige opplevelser, eller bli negativt påvirket av russetiden, sier han.

Bystyrepolitikeren mener at det ikke nødvendigvis er russebussene i seg selv som er problemet, men miljøet rundt noen av bussene.

– Russen må tenke over hva man sier, deler og hva man ler av. Man bør ha et bevisst forhold til at det man gjør kan påvirke andre, sier han.

Ystebø mener politikerne i Bergen ikke kan forholde seg likegyldige til det som skjer, selv om det er fylkeskommunen som har ansvar for de videregående skolene.

Reklameforbud

For å endre kroppspresset blant unge mener likestillingsbyråden at reklamefrie byrom og forbud mot retusjerte reklamemodeller er et steg i riktig retning.

– Det er ikke nok med reaksjoner på dårlige holdninger knyttet til kropp og kjønn. Skal vi bekjempe kroppspress, må regjeringen stramme til lovverket rundt reklame. Aller mest ønsker jeg meg nasjonale regler, slik at retusjerte bilder av kropper og annen reklame som fører til kroppspress, blir ulovlig, sier Nødtvedt.

– Skjerpings, gutter!

Nødtvedt mener også at kommersielle aktører som selger tjenester og produkter til russen, bør ta ansvar.

Russetiden starter offisielt siste helgen i april. Ystebø har en oppfordring til sine medruss.

– Skjerpings gutter! Det er på tide å ta et oppgjør med konseptet «guttastemning», hvor man hyper hverandre opp på bekostning av andre. Alle må ta et ansvar for at vi ikke skaper kjip stemning for andre, sier Ystebø.