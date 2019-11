Minnestund i Fana kirke: – Han døde uten at noen fikk ta farvel med ham

Håvard Jonassen fra Fana mistet livet etter en badeulykke. Onsdag inviterte familien til minneseremoni.

For mindre enn 20 minutter siden

SAMLET SEG: Kirken hadde satt opp et «minnetre» der fremmøtte kunne skrive en siste hilsen til Håvard Jonassen (22) og henge den opp på det lille treet. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Rundt 80 personer samlet seg i Fana kirke onsdag kveld.

Familien inviterte til åpen minnestund for Håvard Jonassen (22), som ble erklært død tirsdag kveld. Da hadde legene på sykehuset i Afula i Israel kjempet for livet hans i flere dager etter en badeulykke i Gan HaShlosha nasjonalpark forrige uke.

Ulykken skjedde under en skoletur til Israel arrangert av Bildøy bibelskole.

Musikalsk

Naboer, familievenner og bekjente samlet seg i kirken. Den nærmeste familien var fortsatt i Israel onsdag kveld.

– Vi er sammen her i sorgen. Foreldrene og søsknene til Håvard vet at vi er her nå. Til tross for lang avstand, er vi sammen med dem i kveld. Familien ønsker å takke alle for støtten, sa Kristin Sævik Litlere, prest i Fana kirke.

MINNESTUND: Prest Kristin Sævik Litlere i Fana kirke ledet minneseremonien. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Under seremonien ble Jonasson beskrevet som en musikalsk og aktiv gutt, med mange nære venner. Kristendommen var en sentral del av livet hans.

– «Hadde det bare, hadde de bare.» Jeg tenker det er setninger og ord som kan finne gjenklang i den situasjonen vi er i nå. Fortvilelsen og ønsket om at det ikke hadde skjedd, om alt hadde vært annerledes «hadde det bare.»

– Men Håvard er død. Vi kan ikke gjøre om på det, sa Litlere.

Flere salmer ble sunget under seremonien.

– Ingen fikk ta farvel

– Håvard døde jo veldig brått. Selv om det gikk noen dager, så døde han uten at noen fikk ta farvel med ham, sa Litlere.

I kirken var det hentet inn et «minnetre.» På den kunne de fremmøtte henge opp lapper med en siste hilsen til Håvard Jonasson. Treet vil seinere bli overlevert til foreldrene.

Tre prester var til stede under seremonien. Bildøy bibelskole har arrangert egen samling med kriseteam på skolen.

TENTE LYS: Håvard Jonassen (22) døde etter en badeulykke på skoletur til Israel. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Publisert 13. november 2019 21:42