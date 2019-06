14 nye sykehusansatte tas ut i streik i Helse Bergen.

Onsdag 29. mai ble 495 sykehusansatte ved fem sykehus tatt ut i streik, totalt 124 i Helse Bergen.

Tirsdag ble streiken trappet opp og ytterligere 14 ble tatt ut i streik fra Helse Bergen.

– Det er hovedsakelig administrativt personell i tillegg til noen av dem som driver med medisinskteknisk utstyr som tas ut i streik. Dette kan skape problemer for oss. Mange undersøkelser og behandlinger krever medisinsk utstyr, og hvis dette går i stykker, eller må gjøres noe med, vil vi få problemer med å reparere og vedlikeholde det, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander.

Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

– Streiken gir en forhøyet risiko

Streiken rammer administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport ved de berørte sykehusene.

Vigander sier at servicegraden nå vil være noe lavere og at ventetiden kan bli lengre.

– En streik er et lovlig middel, og det har vi respekt for. Men det vil alltid få konsekvenser. Ting vil bli vanskeligere og det vil ta litt lengre tid. Det blir også en ekstra belastning på ansatte som ikke er i streik. Streiken gir en forhøyet risiko på sykehuset, sier Vigander.

Han presiserer at det er viktig at pasienter møter til oppsatte timer.

– Man får heller belage seg på at det kan bli mer venting enn vanlig. Vi gjør alt for å prioritere øyeblikkelig hjelp. Vi følger fortløpende med på om dette går utover behandling, liv og helse og melder inn til fylkesmannen. I ytterste konsekvens kan dette gå ut over pasientbehandling, sier Vigander.

– Meningen å ramme arbeidsgiver

Det er LO Stat, som har ledet meglingen på vegne av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet. De tok ut 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus.

YS, med Delta og Parat tok ut 190 medlemmer i streik. Med dette omfattet streiken, i første omgang, om lag 500 arbeidstakere, og også Sykehuset Østfold.

Det er Delta som nå tar ut 14 nye i streik i Helse Bergen.

– Vi tenker at vi fortsatt driver en forsvarlig streik. Vi er veldig forsiktig i streikeuttaket vårt. Delta Helse Bergen er spesielt store i ambulansetjenesten som vi ikke kan røre uten at det går utover liv og helse. Selvfølgelig rammer dette også pasienter, og det beklager vi. Det er først og fremst meningen at dette skal ramme arbeidsgiver, sier streikeleder i Delta, Robert B. Skaar.

– Viktig å vise hva vi krever

Klokken 14.00 tirsdag møter streikende sykehusansatte opp utenfor Årstad kirke, nær pasienthotellet til Haukeland sykehus, og krever svar på spørsmål til sykehusdirektørene.

– Det er viktig at vi viser det vi krever. Dette er den andre markeringen vi har i løpet av streiken, sier streikeleder i Fagforbundet, Fauzia Hussain-Wiik.

På samme tid skal det også være markering i Oslo og Trondheim, forteller hun.

– Dette går på at vi skal presisere og utfordre sykehusdirektørene om hva de synes om at deres ansatte ikke skal tjene og ha samme pensjonsrettigheter som de selv har, sier hun.

Sissel M. Skoghaug er nestleder nasjonalt i Fagforbundet hadde første apell.

– Pensjon fra første krone er fagforeningens krav. Arbeidsgiveren må forstå at dette er et ufravikelig krav og vi har ikke tid til å vente. Vi har rettighetene på vår side og vi gir oss aldri.