Politiet vil fengsle Sartor-tyvene

Siktet for grovt tyveri eller medvirkning til det.

Her er noe av politiets beslag i saken. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

To menn og en kvinne i 30–40-årsalderen ble tirsdag kveld pågrepet etter tyverier fra tre butikker på Sartor storsenter.

Etter flere ransakinger i Bergen har politiet så langt funnet 47 bossekker med det de mener er tyvegods fra flere butikker.

De tre fremstilles torsdag for varetektsfengsling torsdag.

– Flere tusen gjenstander

– De to mennene og kvinnen er siktet for grovt tyveri eller medvirkning til grovt tyveri, sier politiadvokat Linn Mari Søfteland.

Søfteland vil be om fire ukers varetektsfengsling på grunn av gjentakelsesfare.

Politiet har så langt funnet til sammen 47 bossekker med det de mener er stjålne butikkvarer. 37 av dem er knyttet til en bolig i Bergen nord. Fungerende lensmann ved Askøy og Øygarden lensmannskontor, Sven Erik Midthjell, viser her noe av beslaget. Foto: Jannica Luoto

Fungerende lensmann Sven Erik Midthjell sier torsdag morgen at de ikke har rukket å gå gjennom hele beslaget, men at det dreier seg om flere tusen gjenstander med en stor, samlet verdi.

Overfor BT onsdag antydet han et sekssifret beløp.

Kvinnens forsvarer, advokat Jørgen Riple, forteller at kvinnen så langt har vært i innledende avhør.

– Hun erkjenner å ha begått en del tyverier, men omfanget har ennå ikke vært et tema, sier Riple.

– Spørsmål hva som er stjålet

Ifølge Riple skal kvinnen i flere avhør.

– Det er rett at politiet har funnet mange bossekker med butikkvarer, men det vil bli et spørsmål om hva som er stjålet og hva som er kjøpt her. Det vil etterforskningen vise.

Advokat Bertil Christian Hast Rønnestad er forsvarer for en mann som er i 40-årene.

– Jeg har vært i kontakt med ham, men han har ikke vært i avhør ennå. Jeg ønsker ikke å si noe mer før etter fengslingsmøtet, sier Rønnestad.

Den andre mannens forsvarer, advokat Kim Brügger Villanger, ønsker heller ikke å kommentere saken før etter møtet.

Mange av varene er merket slik at det er lett å finne tilbake til rett butikk. Politiet sier likevel det blir en stor jobb med å finne ut hvor alle varene kan ha blitt stjålet fra. Foto: Jannica Luoto

Mer fra beslagene som politiet har gjort. Foto: Jannica Luoto

Har sikret overvåking

Mange av varene i det omfattende beslaget av antatt tyvegods er merket, men Midthjell sier det uansett er en stor jobb å finne ut hvilke butikker varene stammer fra.

– Det står gjerne kjedens navn, men det kan være en kjede med flere butikker i Bergen og omegn. Det blir kanskje utfordrende å spore varene til rett butikk og finne tidspunktet for når de kan ha blitt stjålet.

Midthjell sier de har sikret en del spor, inkludert overvåkingsbilder fra Sartor storsenter og flere andre butikker.

Midthjell sier det er en relasjon mellom alle de tre pågrepne.

– Mistenker dere flere involverte eller at dette kan være et større nettverk?

– Det er det for tidlig å si noe om.

Foreløpig har det ikke vært tema for politiet å sjekke saken opp mot tilsvarende saker fra andre politidistrikt.