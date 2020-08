Dropper kveldsarrangementer i fadderuken

Fra og med i dag blir det ikke gjennomført fadderarrangementer på kvelden i regi av UiB.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, sier ledelsen har bestemt seg for å kansellere resten av kveldsarrangementene i regi av UiB i fadderuken. Foto: Gidske Stark

Ledelsen ved UiB har tatt beslutningen. De mener belastningen på fadderstyrene og faddere over tid vil bli for krevende.

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal påpeker i en pressemelding at dette er snakk om unge mennesker som jobber frivillig og har gjort en god jobb når det gjelder å opprettholde smittevern og sosiale aktiviteter.

– Denne beslutningen skjer ikke fordi faddere og studentene ikke har vært gode nok på dette, men vi ser at presset både når det gjelder gjennomføringen og også når det gjelder oppmerksomheten fadderuken får nasjonalt over tid blir stor, og for oss er hensynet til studentene helt sentralt her, sier hun i en pressemelding.

Mandag denne uken var det arrangement i Nygårdsparken. En student som var smittet deltok på arrangementet. Foto: Tuva Åserud

Skal fortsette dagaktiviteter

De faglige aktivitetene på dagtid vil gå som normalt.

– Vi kan forsikre våre nye studentene om at vi har et sterkt fokus på at introduksjonen til UiB skal være så god som mulig selv om det er krevende forutsetninger, sier hun.

UiB-rektor Dag Rune Olsen har tidligere varslet at dette kunne bli utfallet for fadderukene etter en rekke meldinger om brudd på smittevernsreglene.

Han minnet studentene om å opprettholde én meters avstand, god håndhygiene og passe på måten de hoster på.

– Dersom de ikke klarer dette må de avlyse aktivitetene sine, sa Olsen til BT.

UiB-rektor Dag Rune Olsen advarte mot at fadderuken kunne bli stengt ned. Foto: Bård Bøe

Stanset selv etter smitte

Denne uken ble det også kjent at en student var smittet. Denne hadde testet seg før fadderuken startet og fikk svaret tirsdag denne uken.

Tirsdag kveld advarte også byrådsleder Roger Valhammer (Ap) om at de ville stenge ned fadderuken om ikke studentene forbedret smittevernsrutinene sine.

– Ser vi ikke en vesentlig forbedring etter i kveld må vi revurdere om hele fadderuken skal avlyses, sa Valhammer til BT.

Onsdag morgen meldte politiet at det hadde vært en rolig natt og at studentene ikke hadde oppholdt seg i parken forbi midnatt.

På ettermiddagen fattet UiB-ledelsen likevel vedtak om å kansellere fadderarrangementene på kveldstid.