Naboer protesterer mot ny trasé for Bybanen til Åsane: – Nå har vi plutselig fått et stort problem

Bjørn Lilletvedt og naboene frykter for nærmiljøet i Øvre Ervik om banen legges i dagen.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Ni bolighus og næringsbygg må rives og syv-åtte bedrifter må legge ned eller flytte om Bybanen skal gå i dagløsning gjennom Øvre Ervik, sier Erik Jacobsen (til venstre). Her sammen med Eirik Kristiansen (bak), Torunn Ervik, Ingebjørg Lilletvedt og Bjørn Lilletvedt. Foto: Aleksandra Hanna Pestka

– Dette betyr at banen vil komme i stor hastighet. Gjennom et boligområde med utkjørsler og avkjørsler og kryssende trafikk av både biler og fotgjengere, vil dette representere en betydelig sikkerhetsrisiko for beboerne i området, mener Lilletvedt.