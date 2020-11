Kikkan brant for film og kino

Arne Christian Thronsen døde 15. november, 68 år gammel.

Arne Christian Thronsen «Kikkan» Foto: privat

Noen ganger blir man så satt ut at det ikke er mulig å få ordene frem. Slik reagerte jeg da nyheten om Arne Christian Thronsens bortgang kom. Først nå, noen dager senere, klarer jeg å skrive noe fornuftig.

Bergen har hatt noen av Norges dyktigste kinosjefer i Stein Sandvik og senere Elisabeth Halvorsen. Ett skritt bak dem begge gikk Arne Christian, eller bare Kikkan som vi alle kalte ham, som Bergen Kino sin viseadministrerende direktør i nesten 25 år, frem til han som 65-åring pensjonerte seg i 2017.

Alltid med den fulle oversikten, de praktiske løsningene, det lune smilet og de tørrvittige kommentarene. Oppmerksom og generøs, opptatt av at alle rundt ham hadde det bra. Den lojale nr. to som aldri fremhevet seg selv, men som hadde et brennende engasjement for film og kino som både børs og katedral.

Ingen er uunnværlig på en arbeidsplass. Kikkan var så nær det gikk an å være det.

Jeg var så heldig å få være en del av film- og kinofamilien i over ti år, som styremedlem og senere styreleder i Bergen kino og Bergen Internasjonale Filmfestival. Ikke bare lærte jeg en bransje å kjenne fra innsiden. Jeg ble også så utrolig glad i menneskene. Kikkan var kanskje nr. to i rang på Bergen kino, men som menneske var han en ener.

Etter mange års pendlertilværelse fra sitt kjære Skien, så han for seg en rik pensjonisttilværelse sammen med sin kone Marit, barn og barnebarn. Kikkan elsket både kulturopplevelser og å reise, og så frem til å få med seg så mye.

Slik gikk det dessverre ikke. Han ble rammet av kreft, det så lysere ut etter behandling, men så kom tilbakefallet. Hele tiden fikk han den beste behandlingen og pleien, og han uttrykte stor takknemlighet til vårt fantastiske helsevesen med sine dyktige fagfolk.

Nå sitter hans egen familie tilbake i sorg, og det gjør også hele den kinofamilien i Norge som Kikkan elsket å være en del av. Takk for at jeg fikk kjenne deg, Kikkan!

Våre tanker går til Kikkans kjære kone, Marit, og resten av familien.

Kikkan begraves fra Skien kirke onsdag 25. november.

Harald Schjelderup